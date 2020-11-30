أفورة المعجبين.. مشاهير تلقوا تهديدات بـ"القتل" حبا فيهم

مشاهير الفن دائمًا ما يكون لهم معجبون وجماهير عريضة بمختلف أنحاء العالم، والتفافهم حولهم هو الأمر الذي يُسعد أي نجم، ولكن أحيانًا قد يتحول هذا الإعجاب لـ"كابوس" بسبب تهديدات يتلاقها المشاهير من بعض معجبيهم.

ترصد "الوطن" أزمات تعرض لها عدد من مشاهير الفن مع معجبيهم، في السطور التالية:

كوكب الشرق

من أكثر المواقف غرابة تعرضت لها كوكب الشرق أم كلثوم، من قبل أحد الأشخاص الذي أقام ضدها قضية وطلبها في بيت الطاعة بزعم أنهما زوجان، وعندما وصل الأمر لساحة المحكمة، تم اكتشاف كذب الرجل وأنه ليس إلا معجبًا بالسيدة أم كلثوم.

السندريلا

لجأت الفنانة سعاد حسني، إلى رجال الشرطة، خوفًا من ملاحقة أحد الأشخاص لها، وتهديها بالقتل، وبالفعل تم إلقاء القبض على هذا الرجل، الذي أكد أنه هدد السندريلا بالقتل من فِرط إعجابه بها وأصبحت تمثل له كل حياته ولا يستطيع الاستغناء عنها.

ريهام عبدالغفور

كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور، عن تلقيها رسائل تهديد بالقتل من أحد معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتواجه هذه النوعية من الرسائل بعمل حظر "بلوك" لهؤلاء المعجبين.

كريم عبدالعزيز

واجه الفنان كريم عبدالعزيز، أزمة كبيرة مع إحدى المعجبات التي هددته بالقتل إذا لم يتزوجها، وأرسلت له خطابات تهديد بالاعتداء عليه بسكين وقتله، الأمر الذي أدخله في دوامة من الرعب خوفًا على أسرته، حتى تم القبض على هذه المعجبة، واتضح إنها مصابة بمرض نفسي.

دينا رامز

زواج المذيعة دينا رامز، من زميلها طارق علام، الذي كان يعد من أشهر مقدمي البرامج في فترة التسعينات، خصوصًا مع برنامجه الشهير "كلام من ذهب"، حيث تعرضت "دينا" لتهديدات من معجبات إذا لم تبتعد عن "طارق" ووصلت إحدى التهديدات بإلقاء ماء نار على وجهها وتشويهها للابتعاد عن المذيع الوسيم.