طقس الاثنين مائل للدفء وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وفي بيان صادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، يتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح، كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع الخبراء أن تتكوّن الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح".

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية على المتوسط، وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 13

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 22 11

طنطا 21 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 22 13

بلطيم 21 13

مطروح 21 12

السلوم 21 10

سيوة 22 07

بورسعيد 21 15

دمياط 21 15

الزقازيق 22 13

المنصورة 21 12

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 13

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 23 13

نخل 19 06

نويبع 22 17

طابا 20 15

كاترين 16 03

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 15

مرسى علم 23 17

الفيوم 22 10

بني سويف 22 10

المنيا 23 09

أسيوط 23 10

سوهاج 24 10

قنا 24 10

الأقصر 24 11

أسوان 25 12

إدفو 25 12

أبوسمبل 24 13

الوادي الجديد 24 07

شلاتين 28 17

أبورماد 27 18

حلايب 26 18

رأس حدربة 26 19