المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد يعتذر عن حضور مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد عن إعتذاره لحضور فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان سيشارك المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد في فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما يوم السبت 5 ديسمبر، في دار الأوبرا المصرية، بمحاضرة للمخرجين الفلسطيني هاني أبو أسعد وكان سيشاركه خلال المحاضرة المخرج المصري مروان حامد، وتحمل المحاضرة عنوان "من تحسس الخطى إلى النجاح الدولي: هاني أبو أسعد يتحدث عن مسيرته السينمائية مع المخرج المصري مروان حامد".

يذكر أن محمد حفظي، المنتج والسيناريست، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي قال إن المهرجان يتعاون بشكل كبير مع وزارة الصحة، لتطبيق إجراءات صارمة خلال أحداثه، مناشدا الناس بالالتزام بالإجراءات، لأن هذا أفضل بالنسبة لهم، ويجب أن يلتزموا بالتباعد الاجتماعي.

وأضاف "حفظي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الجمعة، أن المشاركة المصرية في المهرجان هذا العام هي الأكبر، من الأعوام الماضية، حيث يشارك ثلاثة أفلام طويلة، وأربع أفلام قصيرة، وفيلم في قسم أفلام منتصف الليل، مشيرا إلى أنه فوجئ بهذه المشاركة المصرية، موضحا: "مقدرش أقول غير إنها صدفة، وسعيد جدا بهذا الرقم، والأهم هو أن يُعجب الجمهور بهذه الأفلام".

وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن شروط المشاركة في المهرجان هي أن يكون الفيلم من إنتاج 2020، وأن يُعرض للمرة الأولى في مصر، والفيلم الوحيد الذي عرض في وقت سابق، هو فيلم "16"، وذلك لأنه حصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان، وهذه مسألة نادرة.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي أن النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي، التي تقام ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، ستقدم جوائز مادية وعينية لمشروعات الأفلام المشاركة تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، بزيادة 50 ألف دولار عن الدورة الماضية، ليكون الرقم الأضخم الذي يقدمه الملتقى منذ انطلاقه.