وصول أولى رحلات خط مصر للطيران الجديد بين بودابست والغردقة

استقبل مطار الغردقة الدولي، مساء أمس أولى رحلات مصر للطيران رحلة رقم "MS752" قادمة مباشرة من بودابست إلى مطار الغردقة وعلى متنها 112 راكبًا، وفي ضوء حرص الناقل الوطني مصر للطيران على دعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مختلف المدن السياحية في مصر.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأنَّ مصر للطيران، عضو تحالف ستار، قد أعلنت عن بدء تشغيل رحلة أسبوعية بين مدينة بودابست بالمجر ومدينة الغردقة اعتبارًا من أمس السبت بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi والتي تسع لعدد 140 مقعدًا.

جدير بالذكر أنَّ مصر للطيران تٌسير رحلتين أسبوعيتين بين القاهرة وبودابست أيام الجمعة والثلاثاء.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم على الرحلات بين بودابست والقاهرة أو الغردقة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر المعتمدين.