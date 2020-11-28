"زفة" في شوارع الغردقة.. وسائح بولندي يشارك أصدقاءه الأهلاوية فرحتهم

سادت ميادين وشوارع الغردقة احتفالات جماهير النادى الأهلى بالفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء أمس الجمعة، وتحقيق البطولة الأفريقية التاسعة.

وسهرت الجماهير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وطافت زفة بالسيارات الشوارع في الميادين حاملين أعلام النادي الأهلي.

واحتفل عدد من السائحين الأجانب بفنادق الغردقة مع أصحابهم المصريين وعدد من العاملين بالفنادق السياحية بفوز النادي الأهلي على الزمالك، حيث تابع عدد من السائحين الأجانب المباراة على الشاشات بفنادق الغردقة.

والتقط سائح يحمل الجنسية البولندية يدعى "آدم "، "سيلفي"، مع مباراة الأهلي والزمالك تعبيراً عن فرحته عقب تسجيل َمجدي قفشة هدف الأهلي الثاني وذلك عقب فرحة سادت الجمهور المشاهد للمباراة.

وأوضح السائح البولندي فرحته في حديثه لـ "الوطن"، قائلا إنه رأى الفرحة في عيون أصدقائه الأهلوية فقرر أن يشاركهم فرحتهم وحرص على التقاط السلفى مع مباراة الأهلي والزمالك.

جاء ذلك على هامش فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات والتى تستضيفها مدينة الغردقة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة

وحرصت ملكات الجمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات علي التقاط صورة تحمل عليم مصر وعلمي الأهلي والزمالك لتكون رساله للجماهير المصرية تحت شعار نبذ التعصب وخروج المباراة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانه وحضارة مصر .

ودخل محمود عبدالرازق شيكابالا وعدد من لاعبي الزمالك في نوبة من البكاء بعد خسارة اللقب الأفريقي أمام الأهلي.

ومن جانبهم حاول لاعبو المارد الأحمر تهدئة شيكابالا قبل أن يقرر الخروج من الملعب، متأثراً بهزيمة فريقه.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2019-2020، لينجح في حصد اللقب التاسع في تاريخه.

تقدم الأهلي مبكرًا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 86.

أشهر مصطفي غربال حكم لقاء النهائي الأفريقي بطاقة حمراء فى وجه الثنائي مصطفى محمد مهاجم الزمالك وحسين الشحات جناح الأهلي، بعد مشاجرة بينهما بعد نهاية اللقاء.