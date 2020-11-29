رغم كورونا.. ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 24% خلال 2020

ارتفع معدل مبيعات السيارات خلال الشهور الماضية من العام 2020، رغم الأزمات المتلاحقة التي تسببت فيها جائحة كورونا المستجد، والتي أثرت في الإنتاج داخل قطاع السيارات لفترة طويلة، وخلال الشهر الثاني "أكتوبر" من الربع الأخير للعام الجاري ارتفع معدل مبيعات السيارات بنسبة وصلت إلى 46% بمبيعات 25569 مركبة، مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019 والتي وصلت إلى 18213 مركبة، حسب ما ذكره التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك".

وأوضح التقرير، أرتفاع في معدل مبيعات السيارات الملاكي خلال شهر أكتوبر من العام 2020 بنسبة وصلت إلي 19428 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 13338 سيارة؛ فيما سجل التقرير ارتفاعًا في مبيعات مركبات الأوتوبيس خلال أكتوبر 2020 بنسبة 49.9% بمبيعات 2626 مركبة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 1732 مركبة.

وسجل التقرير أرتفاع في مبيعات مركبات الشاحنات بنسبة وصلت إلى 12.6% بمبيعات وصلت إلى 3515 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 3123 مركبة.

وأوضح التقرير، أرتفاع معدل مبيعات السيارات خلال الفترة من يناير وحتي أكتوبر من العام الجاري 2020 بنسبة وصلت إلى 23.96% بمبيعات وصلت إلى 177901 وحدة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2019 والتي وصلت إلى 143519 وحدة.

وأشار التقرير، إلى ارتفاعًا في معدل مبيعات السيارات الملاكي خلال 2020 بنسبة وصلت إلى 26% بمبيعات 127045 سيارة، مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019 والتي وصلت إلى 100610 سيارة؛ فيما سجل التقرير أرتفاع في مبيعات مركبات الأوتوبيس بنسبة وصلت إلى 40% بمبيعات 21853 مركبة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 15594 مركبة.

وأشار التقرير إلى أرتفاع في معدل مبيعات مركبات الشاحنات بنسبة وصلت إلى 6% بمبيعات 29003 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت 27315 مركبة.