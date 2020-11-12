"تويوتا ورينو وأم جي" تتصدر مبيعات السيارات "الملاكي" المستوردة 2020

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك" التقرير الخاص بمعدل ارتفاع وانخفاض أكثر من 12 علامة تجارية، تتنافس داخل السوق المحلي المصرية على الأكثر مبيعًا للسيارات (الملاكي).

وخلال التقرير قائمة بالشركات الأكثر مبيعًا للسيارات الملاكي المستوردة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر العام الجاري 2020، مقارنة بمبيعات كل شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2019، بالإضافة إلى النسبة التسويقية لكل شركة.

واحتلت العلامة التجارية "تويوتا" قائمة الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة داخل السوق المحلية بمبيعات وصلت إلى 10812 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 13.8%، وتسجل بذلك ارتفاعًا مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 8767 مركبة بنسبة 16.1%.

وجاءت العلامة التجارية "رينو" بالترتيب الثاني ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 10250 مركبة خلال 2020 وبنسبة وصلت إلى 13%، وتسجل بذلك ارتفاعًا في مبيعاتها للسيارات المستوردة مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 9810 مركبة وبنسبة 18%؛ كما احتلت العلامة التجارية الحديثة بالسوق المحلية "أم جي" الترتيب الثالث ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 8653 مركبة خلال 2020 وبنسبة وصلت إلى 11%.

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات سيارات العلامة التجارية "فيات" داخل السوق المحلية ووصلت إلى 8619 مركبة بنسبة 11% خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي سجلت 2714 مركبة وبنسبة 5%؛ فيما انخفض معدل مبيعات العلامة التجارية "هيونداي" للسيارات المستوردة داخل السوق المحلية ووصلت إلى 8442 مركبة وبنسبة 10.7% خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 9270 مركبة وبنسبة تسويقية وصلت إلى 17%.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع في معدل مبيعات سيارات العلامة التجارية "كيا" داخل السوق المحلية بمبيعات وصلت إلى 6723 مركبة بنسبة تسويقية 8.6% خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 5167 مركبة بنسبة 9.5%.