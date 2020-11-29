خبير عن إصابة 5 بالغربية: صاحب الميكروباص غير مسؤول جنائيا والطفل "حَدَث"

بعد مرور ساعات على حادث إصابة 5 أشخاص بموقف مدينة المحلة، جراء الاصطدام بسيارة ميكروباص يقودها طفل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طفل الميكروباص الذي تسبب في الإصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، بعد أن تمكن رجال المباحث من القبض على الأب.

أستاذ قانون جنائي: الجريمة "قتل خطأ" وتحسب جنحة

وقال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، إنّ الجريمة تقع تحت نطاق القتل الخطأ والقتل الخطأ يحسب جنحة، يكون الحبس فيها من أسبوع لـ3 سنوات، مشيرا إلى أنّها قد تتضاعف إذا تحولت الإصابة الخطأ، لمقتل أكثر من 3 أشخاص، وهو ما لم يحدث في هذه الجريمة.

وأشار "سالم"، في حديثه لـ"الوطن"، إلى أنّ الطفل إذا كان تحت 18 عاما، فإنّ محكمة الجنايات تحوله إلى محكمة الطفل، التي من شأنها إقرار عقوبات بديلة، باعتباره "حدث" تحت السن القانونية للمحاكمة الجنائية، بينها حبسه في إحدى الإصلاحيات التأديبية.

نبيل سالم: مسؤولية ولي أمر الطفل وصاحب الميكروباص "أدبية فقط"

أما عن عقوبة الأب، أوضح "سالم" أنّه لا عقوبة على الأب، خاصة أنّ القتل الخطأ جريمة نفسية لا يقع فيها متورط، وإنما القبض على والد الطفل جاء بموجب المسؤولية الأدبية فقط وليست الجنائية، موضحا أنّ القانون الجنائي يعتمد على علم المنطق في التشريع وتحديد العقوبات، ما يجعل الجرائم التي عن طريقة الخطأ جرائم لا يتورط بها آخرون لعدم وجود التحريض أو الاشتراك في الفعل.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على صاحب الميكروباص ووالد الطفل، بعد الواقعة التي شهدتها محافظة الغربية لقيام نجله بالعبث بالسيارة ملكيته "ميكروباص" في أثناء توقفها بأحد المواقف بمدينة المحلة بالغربية، ما أدى إلى تشغيلها فجأة واندفاعها نحو الموجودين أمام أحد المحلات التجارية وإصابة بعضهم ووصلت الإصابات إلى 6 أفراد.