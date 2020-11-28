القبض على اليوتيوبر "شاور" في طنطا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم السبت، اليوتيوبر الشهير "شاور"، وبحوزته سلاح ناري، مستقلا سيارة منتهية التراخيص، أثناء مروره من أمام قوة تأمين على طريق "طنطا- الإسكندرية" الزراعي.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عمران، مدير مباحث الغربية، يفيد بتمكن النقيب أحمد إبراهيم، الضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، المكلف برئاسة قوة تأمين السريع "طنطا- اسكندرية" الزراعي، من القبض على (ع.خ.م) 23 سنة، يوتيوبر شهير، ملقب باسم "شاو" وبحوزته طبنجه عيار 9 ملي، مستقلا سيارة جيب شيروكي منتهية التراخيص، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية، كواليس ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 3 أشخاص بالغربية؛ بقيام إحدى السيدات ونجلها بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول العربية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها إحدى السيدات (دون عمل)، مقيمة بالغربية، ولها سابقة جنائية، من خلال قيامها بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، من راغبي السفر للعمل بالخارج، وزعمها توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين تحت ذات الذعم وعدم وفائها بذلك، ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تمكّن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع نجلها (المتواجد حاليا خارج البلاد)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.