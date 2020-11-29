عاجل.. القبض على "طفل الميكروباص" المتسبب في حادث الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية على "طفل الميكروباص" الذي تسبب في إصابة 5 أشخاص أثناء سيره بموقف بمدينة المحلة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحريات عن أن رجال المباحث تمكنوا من القبض على الأب، لقيام نجله بالعبث بالسيارة ملكيته "ميكروباص"، أثناء توقفها بأحد المواقف بمدينة المحلة بالغربية، مما أدى إلى تشغيلها فجأة واندفاعها نحو المتواجدين أمام أحد المحال التجارية وإصابة بعضهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية.