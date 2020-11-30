5 نصائح من "الصحة" للمدارس عند توزيع الوجبات المدرسية منعا لانتشار كورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة نصائح موجهة لإدارة المدارس ضمن الخطة الوقائية التى أعدتها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لضمان عام دراسي آمن، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنه ينبغى عند تغذية الأطفال بالمدرسة استخدام أكواب وأطباق ذات الاستعمال الواحد عند توزيع الوجيات المدرسية، ومراعاة قيام المسؤولين عن التوزيع بارتداء الكمامة والقفازات النظيفة.

وتابعت الوزارة على التشديد على التباعد الإجتماعى بمسافة لا تقل عن متر فى الأماكن التى تقدم الوجبات بالمدارس، مشيرة الى تناول كل طالب وجبته الخاصة التى أحضرها من المنزل ، واستخدام زجاجة مياه خاصة لكل طالب.

وفى سياق متصل وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة إرشادات للحفاظ على منزل آمن وخالٍ من فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع الدخول في الموجة الثانية للفيروس واستعدادات الوزارة للسيناريوهات المتوقعة.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي لها، أنّه عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل اتخذ الإجراءات الاحترازية كافة، كغسل الأيدي وتطهير الأسطح وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

وتابعت الوزارة، أنّه إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة، فيجب أخذ الاحتياط اللازم أثناء الاختلاط به والاتصال بالخط الساخن 105، فضلا عن التأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.

وأكدت الوزارة استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس، واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكد من توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة عدد مقاعد الخط الساخن (105) إلى 800 باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف سرعة الرد على استفسارات المواطنين.