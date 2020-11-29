"الصحة" توضح طرق الحافظ على المنزل خاليا من كورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة إرشادات للحفاظ على منزل آمن وخالٍ من فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع الدخول في الموجة الثانية للفيروس واستعدادات الوزارة للسيناريوهات المتوقعة.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي لها، أنّه عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل اتخذ الإجراءات الاحترازية كافة، كغسل الأيدي وتطهير الأسطح وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

وتابعت الوزارة، أنّه إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة، فيجب أخذ الاحتياط اللازم أثناء الاختلاط به والاتصال بالخط الساخن 105، فضلا عن التأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.

وأكدت الوزارة استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس، واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكد من توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة عدد مقاعد الخط الساخن (105) إلى 800 باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف سرعة الرد على استفسارات المواطنين.

ولفتت إلى تحديث بروتوكول العلاج الخاص بحالات فيروس كورونا بشكل مستمر، والالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، واستمرار تفعيل 27 غرفة عمليات متصلة بغرفة العمليات المركزية للمراقبة والاستجابة السريعة لحالات الإصابة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى اليوم.

وكشفت عن تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.