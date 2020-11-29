الصحة: 6 من كل 10 أطفال لديهم مناعة ضد كورونا

قال الدكتور مصطفي محمدي، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، إن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن 6 من كل 10 أطفال لديهم مناعة ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف "محمدى"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن،" أن السبب وراء قلة إصابة الأطفال بفيروس كورونا هو أن المناعة الفطرية للجسم ما زالت قوية لدى الأطفال وهي مهمة جدا لمكافحة أي فيروسات، أما البالغين فالمناعة تتدهور مع تقدم العمر.

وأضاف مدير مركز التطعيمات، أنه "من الممكن إصابة الأطفال، لذلك وجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الازمة للوقاية من الفيروس"، مشيرا إلى أنهم يخشون من إصابة الأطفال لأنهم مصدر لنقل العدوى للكبار.

وأكد المحمدي أن لقاح الإنفلونز الموسمية الرباعي متوفر في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" للكبار والصغار، مشيرا إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مهم هذا العام بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، فالمصل لا يقي من الفيروس ولكنه يساعد في التفرقة بين إصابة الشخص بفيروس كورونا أم بإنفلونزا موسمية عادية.

وتابع: "ليس معنى أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا أن نترك الأطفال بدون إجراءات احترازية كغسل اليدين وارتداء الكمامات وتوعيتهم بضرورة التباعد الاجتماعي".

الصحة: خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى اليوم.

وكشفت الوزارة أنه تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.