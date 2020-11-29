حملات على محال بيع الأسماك بدمياط للتوعية بخطورة "الأرنب" على الصحة

نظمت مديرية الصحة في محافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد، ندوات للمواطنين بشكل عام والباعة الجائلين ومحال بيع وتخزين الأسماك ومتداولي الأسماك بشكل عام، للتوعية بخطورة سمكة "القراض السامة"، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار معدومي الضمير.

وأوضح الدكتور أحمد عريف مدير عام الثقافة والإعلام الصحي بالمديرية، أن خمسين مثقفًا صحيًا وفني إرشاد شاركوا في الندوات وجولات التوعية بخطورة سمكة القراض "الأرنب" السامة.

وكانت الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة إيمان عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية ، قد أرسلت منشورًا لمديرية الصحه بدمياط ومديريات الصحة المختلفه من خلال إدارة الثقافة والإعلام الصحي، للمطالبة بتكثيف ندوات التوعية بخطر سمك "القراض" أو "الأرنب".

يذكر أن "القراض" هي سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدًا بسم تيدرودوتاكسين، وتسمى في مصر أيضا سمك النفيخة أو سمكة القراض أو الأرنب، ويرجع سبب تسميتها بسمكة "الأرنب" إلى أنها تشبه الأرنب في شكل مقدمة أسنانه، وكذلك طريقة سلخها قبل الأكل، كما يطلق عليها هي من الأسماك السامة، ومع كونها خطيرة فهى غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعداداً للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة ما يقوم بعضهم بالتخلص منها.

وشنت مديرية الصحة في دمياط حملة لضبط سوق الدواء وملاحقة المخالفين، ما أسفر عن تحريز أدوية ومستحضرات صيدلية فى أماكن غير مرخصة بإجمالي 2129 عبوة مستحضرات صيدلية، و 13496 عبوة دواء، حيث تم عمل المحاضر اللازمة بذلك، كما تم تحرير محضر عدم تواجد المدير المسؤول في مخزن أدوية وتحريز أدوية بكميات كبيرة فى 3 مراكز نساء وتوليد و3 معامل تحاليل.

كما تم المرور على صيدليات عامة برفقة مباحث المخدرات، وتم تحريز أدوية تحتوى على أملاح الترامادول مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية تحتوى على مادة البريجابالين بدون فواتير وأدوية تحتوى على مادة الميزوبروستول، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم عمل المحاضر اللازمة لكل هذه المخالفات، كذلك تم تنفيذ قرارين بالغلق الإداري لصيدليات بدون صيدلي مدير.