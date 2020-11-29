خريطة سقوط الأمطار على البلاد حتى الأربعاء المقبل.. خفيفة إلى متوسطة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم، تحديثا بالأماكن المتوقع سقوط أمطار بها على مستوى الجمهورية، في الفترة من يوم غدِ الاثنين الموافق 30 نوفمبر الحالي، وحتى الأربعاء الموافق 2 ديسمبر المقبل.

الاثنين 30 نوفمبر

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد السواحل الشمالية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مطروح والسلوم.

الثلاثاء 1 ديسمبر

أما يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية تساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح - والسلوم"، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "بورسعيد - العريش - رفح"، وخفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري "كفرالشيخ - البحيرة".

الأربعاء 2 ديسمبر

ويتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من "مطروح - السلوم"، وتكون خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "بورسعيد - العريش - ورفح"، وتكون خفيفة على بعض المناطق من "كفرالشيخ - البحيرة".

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدًا طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

ومن المتوقع وفقًا لهيئة الأرصاد، أن تتكوّن الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح".

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة 22 13

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 22 11

طنطا 21 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 22 13

بلطيم 21 13

مطروح 21 12

السلوم 21 10

سيوة 22 07

بورسعيد 21 15

دمياط 21 15

الزقازيق 22 13

المنصورة 21 12

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 13

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 23 13

نخل 19 06