سوهاج تعلن إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الأحد، اجتماعا لوضع آليات جديدة للتواصل مع المواطنين لمواجهة الموجة الثانية من أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك، بحضور الدكتور علاء غفير، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بسوهاج، والدكتور إيهاب يوسف، مدير مركز المعلومات، مسؤول غرفة كورونا بالمديرية، ومدير إدارة الأزمات بالديوان العام، ومدير إدارة خدمة المواطنين، وممثلي البوابة الإلكترونية والعلاقات العامة بالمحافظة.

ووجه نائب المحافظ، بتفعيل فريق عمل مكون من المحافظة ومديرية الصحة، للتعامل مع الشكاوى الخاصة بفيروس كورونا، والتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر أرقام الطوارئ على صفحات المحافظة الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الخطوط الساخنة للتواصل مع المواطنين هي: الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، والخط الساخن لوزارة الصحة 15335 و105، والخط الساخن لإدارة الأزمات بالمحافظة 114، والخط الساخن لمديرية الصحة بسوهاج 0934594270، والخط الساخن لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة 01126615766.

وكان محافظ سوهاج قد تفقد قبل أيام أعمال التطوير الجارية بمستشفى حميات سوهاج، يرافقه عامر عوض، رئيس حي شرق سوهاج، للوقوف على أعمال الإحلال والتجديد بالجناح القديم، التي شملت الأرضيات والحوائط، وأعمال الصرف الصحي والدهانات والكهرباء، وتركيب شبكة الغازات، حيث يتكون الجناح من طابقين بطاقة 64 سرير إقامة داخلي، ليصبح إجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 96 سريرا، بالإضافة إلى 8 أسرة عناية مركزة.

يذكر أن تطوير مستشفى حميات سوهاج يأتي في إطار رفع كفاءة المنظومة الطبية للمحافظة، وتجهيزه كمستشفى عزل للحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية وأسرة العناية المركزة وتركيب تانك للأكسجين، بإجمالي تكلفة 10 ملايين جنيه.