واقعة الكلب تجدد الخلاف بين أحمد فهمي وشيكابالا

شهدت الساعات القليلة الماضية تجدد الخلافات من جديد بين الفنان أحمد فهمي ونجم الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، على خلفية واقعة الإساءة للاعب الزمالك من بعض مشجعي الأهلي.

وتعرض شيكابالا للإساءة من مشجعي النادي الأهلي، بعد مباراة الأهلي والزمالك أمس، التي فاز بها الأحمر بنتيجة 2-1، فبعد انطلاق صافرة الحكم، انطلقت بعض الجماهير إلى الشارع وحملوا كلبا أسود اللون أسموه على اسم اللاعب، وهو ما أثار غضب مشجعين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.

واعتذر الفنان أحمد فهمي للاعب الزمالك عن الفيديو المسيء، حيث كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رغم خلافي الشديد معه، ومفيش صلح لا من قريب ولا من بعيد بيني وبينه، لكن موضوع الكلب والفيديو دا حاجة عنصرية جدا الصراحة ومنظر بشع، احنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذرلك.. لكن موقفي منك لن يتغير".

وفوجئ فهمي برد فعل شيكابالا، حيث نشر عبر "استوري" على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات، لصورته التي يرفع خلالها الحذاء لجمهور النادي الأهلي من إحدى مباريات القمة السابقة.

وعقب رد فعل شيكابالا، تراجع فهمي عن اعتذاره، وعلق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "أنا بسحب أي كلمة قلتها عنك فعلا.. الاستورى بتاعته حالا حاجة تقرف.. واللي مش عاجبة يشيلنى من عنده.. الأهلى وجمهوره أسيادك.. وبعدين عيب تبقى ماضي للنادي الاهلي قبل كدة وتعمل كدة.. فك كدة متبقاش نفسيتك أفشة يا نباطشي".

ولم تكن هذه الواقعة الأولي التي تشهد خلافًا بين وشيكابالا، حيث توجد واقعة سابقة في حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

وبدأت الواقعة مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد لقاعة الفرح، حيث التقيا مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلا: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان يخلص الموضوع"، على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

واستجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا الذي كان واقفا رفقة زوجته، ليفاجأ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف"، وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجيء الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بأبشع الألفاظ.

واندهش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: "أنت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟"؛ ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد، وهنا وجه فهمي السباب لشخص شيكابالا من دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره، وفقا لتأكيد المصدر لـ"الوطن".