"أطباء الدقهلية" تنعى الشهيد الـ44 من أعضائها بفيروس كورونا

نعت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، الدكتور أحمد الباز استشاري أمراض الباطنة، الذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ليصبح الشهيد رقم 44 بين أطباء الدقهلية، الذين فقدوا حياتهم جراء إصابتهم بالفيروس المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه جرى ضم اسم الطبيب أحمد الباز إلى "قائمة الشرف لأطباء الواجب"، ليصل عدد المقيدين بها إلى 44 طبيباً، والتي تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.

وتضم قائمة الشرف لأطباء الواجب 43 طبيباً آخرين هم: الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، والدكتور سامي مخلص مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور علي هويدي مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيي استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن الدسوقي أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، والدكتورة سلوى فرحات استشاري الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفى المطرية، والدكتور رزق أحمد عبدالله أخصائي أمراض النسا والولادة ومدير مستشفى بطره، والدكتور السيد رشدي محجوب مدرس جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عوض المليجي استشاري الجراحة بمستشفى أجا، والدكتور محمد عيد استشاري الجراحة بمستشفى المنصورة العام القديم، والدكتور علي المرسى استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى المنزلة المركزي، والدكتور عبدالوهاب السعدني استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي والدكتور جميل عطاالله يوسف استشاري أطفال بميت غمر علي المعاش، والدكتور خيري مسعد استشاري أمراض باطنة ورئيس قسم الباطنة سابقا مستشفى نبروه.

كما ضمت القائمة كلًا من: الدكتور عبدالعزيز بندق استشاري أمراض الباطنة بعيادة الفردوس الشاملة بالتأمين الصحي بالمنصورة، والدكتورة وجنات توفيق استشاري ورئيسة قسم القلب بمستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم" والدكتور أيمن حسين ناصف استشاري الباطنة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور صالح العواد مفتش مكتب الصحة بأجا سابقا والدكتور محمد حسن عيسي أخصائي أمراض القلب، والدكتور طارق عبدالعزيز مدرس واستشاري التخدير بجامعة المنصورة، والدكتور محمد عبدالغني استشاري الأنف والأذن ومدير مستشفي نبروه سابقا، والدكتور مصطفي السيد عبده أخصائي أمراض القلب، والدكتور ذكي سعد السري مفتش صحة المنزلة سابقا، والدكتور نبيل جاد الحق أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بكلية طب المنصورة، والدكتور محمد نبيه استشاري التخدير بمستشفى الجمالية المركزي، والدكتور محمد الديب استشاري بنك الدم، والدكتور السيد عبداللطيف نصر مدير مستشفى شبراهور سابقا، والدكتور محمد السعيد أخصائي الطوارئ في مستشفى دكرنس التام، والدكتور محمد جودة طبيب حر بميت غمر، والدكتور محمد العسيلي استشاري أمراض الباطنة بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور أيمن رمضان أخصائي الأشعة بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور حسن جابر رئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى شربين المركزي، والدكتور كمال ميخائيل جرجس استشاري الجراحة بمستشفى المنصورة العام القديم، والدكتور جمال وفيق استشاري النسا والتوليد بمستشفى المنصورة العام القديم سابقًا، طارق الجمل استشاري أمراض الباطنة ونائب مدير مستشفى المنصورة الجامعي سابقا، والدكتور عبدالعزيز أحمد عتمان استشاري الباطنة بمستشفى السنبلاوين سابقًا، والدكتور محمد سلطان رئيس أقسام الجراحة بمستشفى دكرنس سابقًا.