تصل لـ 685 جنيها.. أسعار "بيجامة" العريس للمقبلين على الزواج

الكثير من الرجال لا يملكون القدرة للبحث عن أماكن بيع وشراء السلع التي يحتاجونها وتحديدًا الخاصة بالزفاف كـ "بيجامة العريس"، وتقدم "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقراءها متوسط أسعارها في التقرير التالي.

أسعار بيجامة العريس

جويا

وتعرض بيجامات العريس في محلات جويا بروكسي بسعر 176 جنيها والروب 320 جنيها.

سكس إم

وتتراوح أسعار بيجامات العريس بمحل سكس إم للقطن بين 475 لـ 685 أما الكلاسيك فيتراوح بين 580 لـ 517 والروب يتراوح بين 375 وصولا لـ 950 .

توكسيدو

وفي شارع شريف بوسط البلد أو فيصل بالجيزة فيعرض توكسيدو "بيجامة" العريس بأسعار تتراوح ما بين 300 و400 جنيه

فاليزير

يعرض بيجامة العريس بسعر 485 جنيها.

محل جورج

وفي محل جورج بشارع طلعت حرب يوجد "بيجامة" العريس بسعر 550 وبعد الخصم 440 جنيه.

اما روب العريس فيصل لـ 875 .

موريس حنا

أما موريس حنا فيعرض "بيجامة" العريس بسعر 390 جنيه.

6 أشهر إغلاق

وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من القرارات الجديدة بدأ تنفيذها في "21 سبتمبر"، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بعد اغلاقها قرابة الـ 6 أشهر.