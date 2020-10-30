تعانقا خلاله.. مرشحان متنافسان يحضران أحد الأفراح في بورسعيد

انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ببورسعيد، صور لقاء طرفي المنافسة على المقعد الفردى للدائرة الثانية، الغرب والجنوب والمناخ والزهور، أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب الحالي، والحسيني أبو قمر، العضو السابق قبل أحداث 25 يناير، ومرشح حزب الشعب الجمهوري، وهما يعانقان ويقبلان بعضهما، ويجلسان معا في عرس أحد أبناء إحدى قرى الجنوب بالمحافظة، برغم شدة المنافسة التى ظهرت خلال الأيام الماضية، وخاصة في المؤتمرات الانتخابية أو الحملات الدعائية.

وأكد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هذه الصور بألف معني؛ لأنها تجمع بين المعني الحقيقي للمنافسه الشريفة، ونبذ أي خلافات يترتب عليها تعكير الصفو العام.

وقال محمد توينز، إن هذه الصورة في عرس أحد أبناء قرية الجنوب، وأن أهل العروسان دعيا النائب أحمد فرغلي، والحسيني أبو قمر، لحضور العرس، وأنهما عانقا بعضهما بكل مودة، مضيفا أن الأخير أشاد بدور الأول ومجهوده الكبير في الدورة السابقه أمام الجميع.

وتمنى "توينز" أن تكون هذه الصور حافزا للمؤيدين أيضا، في نبذ أي خلافات بينهم وإبقاء المودة والمحبة، رغم الاختلاف علي اختيار المرشح، متابعا: "كل منا له وجهه نظر تحترم".

وأكد الدكتور عبدالعزيز حمدي، أن مبادرة سليمان عبدالعزيز، مرشح مجلس الشيوخ السابق، بعقد جلسة ودية بين "أبو قمر وفرغلي"، أعادت لذاكرته ما كان يفعله الراحل الحاج محمد الفقي، آخر عمدة انجبته بورسعيد، مشيرا إلى أن الانتخابات ستعقد وسيفوز أحدهما، ويبقي الود بينهما، رغم انف المتعصبين ومروجي الشائعات، ومحترفي الصيد في الماء العكر، مقدما التحية للمرشحين.

من جهة أخرى، كتب أحمد فرغلي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا للمال السياسي اللي هيجي بالفلوس هيخدم أصحاب الفلوس واللي هيجي بالشارع ولائه للشارع".