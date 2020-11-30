انطلاق فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية 18 ديسمبر

قررت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية انطلاق فعالياته يوم 18 ديسمبر المقبل وتعد تلك الدورة استثنائية حيث ستكون دورة احتفالية بالسينما وعرض أهم الأفلام التي حصلت على جوائز المهرجان عبر دوراته السابقة وبذلك تبدأ فعاليات مهرجان قرطاج عقب انتهاء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي سيبدأ فعالياته في 2 ديسمبر المقبل.

وكانت أطلقت إدارة المهرجان منذ أيام البوستر الرسمى لدورته الـ31 والتي يحاول فيها الانفتاح على العالم ومن خلاله على النور فى محاولة أخرى لامتصاص العتمة وتغذية الإحساس بأمل متجدد فى هذه الأوقات الصعبة المشوبة بالحذر: حجر صحى، تباعد اجتماعى ، رافعين شعار: أليست السينما بوابتنا نحو العالم؟، فالأفيش أو المعلقة بتركيبتها غير المعقدة، تستدرجنا إلى قاعة السينما وعتمتها أين تتداخل جميع الانفعالات ويطغى الخيال.

وعلى جانب آخر كان قد أعلن مهرجان القاهرة السينمائي أن النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي، التي تقام ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، ستقدم جوائز مادية وعينية لمشروعات الأفلام المشاركة تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، بزيادة 50 ألف دولار عن الدورة الماضية، ليكون الرقم الأضخم الذي يقدمه الملتقى منذ انطلاقه.