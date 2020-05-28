رغم كورونا.. 5 معلومات عن مهرجان قرطاج السينمائي قبل انطلاقه في نوفمبر

رغم انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، إلا أن مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس رضا الباهي أكد أن الدورة الـ31 ستنطلق في موعدها المحدد يوم 7 نوفمبر المقبل، مع حدوث بعض التغييرات نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد.

وفي التقرير التالي نبرز 5 تفاصيل عن الدورة الجديدة :-

- تقليص عدد أيام المهرجان إلى 7 أيام بدلًا من 12 يومًا.

- تقليل عدد الضيوف من 50 إلى 70 شخصًا فقط، بعد أن كان يشارك كل عام مايقرب من 350 شخص بكل دورة.

- ستغيب عن المهرجان الأفلام المتنافسة، ولن يقدم جوائز للمتوجين، ولن يستضيف نجوم للاحتفاء بهم وتكريمهم.

- إذا فتُحت قاعات السينما في تونس، سيكون بالقاعة الواحد ربع الطاقة الاستعيابية، وسيكون هناك بين كل شخص مساحة كبيرة، ومن ثم لن يتواجد أكثر من 200 شخص في القاعة، كما ذكر مدير المهرجان في تصريحات صحفية.

- عرض كل الأفلام التونسية التي حصلت علي جوائز في الدورات السابقة من 1966 إلى 2019.