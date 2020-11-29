طارق تهامي: نصوص لائحة الشيوخ متوافقة مع الدستور

قال طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، إن المناقشات التي جرت اليوم على اللائحة الداخلية بالجلسة العامة بالمجلس، بناءة وعبرت عن التركيبة السياسية أصحاب الفكر السياسي المستنير، خاصة أن الشيوخ يضم قامات حزبية وكفاءات فنية في كل المجالات.

وأضاف تهامي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المناقشات أثرت الحياة النيابية، وترجمت رؤية الأحزاب وأعضاء المجلس، وخرجت بالتوافق في عدد كبير منها، لتحدد اختصاصات وواجبات الأعضاء طبقا للدستور.

وتابع تهامي، أن رئيس الشيوخ أرسل اللائحة إلى رئيس الجمهورية، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب، لخروجها في صيغة قانون على غرار لائحة مجلس النواب المصدرة برقم 1 لسنه 2016.

ولفت تهامي، إلى أن النواب أجمعوا على أن نصوص اللائحة خرجت منضبطة ومتوافقة مع الدستور، وترجمت نصوص الدستور، لتبدأ الغرفة الثانية من التشريع مهام عملها، عقب إقرار اللائحة، لاستكمال البنيان التشريعي.