المستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل بإضافة شريك

أكدت وزارة التنمية المحلية أن طلب تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك للمحلات التجارية أو الصناعية يتطلب اتخاذ عدة اجراءات.

رصدت " الوطن" الخطوات والمستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل بشأن الشريك، وهى كالتالى،

-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب"إضافة شريك - اخراج شريك"

-صورة البطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل فى الشركاء

-صورة المستند الذى يفيد بإشتراك الشركاء الجدد فى التأمينات"خطاب- شهادة - ايصال"

-صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد"للمحل العام والملاهى فقط"

- أصل رخصة المحل

-صورة عقد ايجار موثق باسم المتنازل إليه فى حالة خروج الشريك صاحب عقد الايجار القديم

-صورة بطاقة الرقم القومى للشركاء الجدد

- توكيل رسمى فى حالة الوكالة-الموقف من التجنيد" فى حالة نقل الرخصة لمحل عام أو ملهى"للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين21 و30 عام.

من ناحية أخرى، تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً حول المتابعة الميدانية والزيارات لقطاع التنمية الريفية والحضرية بالوزارة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع ممثلى الجهاز المركزى للتعمير والمحافظات وذلك لعدد 30 مجزرا فى 18 محافظة والتى من المخطط الانتهاء منها وتشغيلها قبل 30 يونيو 2021 وتمثل الأعلى فى معدلات الذبيح ونسب التنفيذ، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات.

وأشار شعراوى إلى أن التكلفة الإجمالية لمجازر المرحلة الأولى تصل إلى حوالى 1.2 مليار جنيه وبلغت نسبة الأعمال على أرض الواقع فى تلك المجازر حوالى 56%، وتصل طاقة الذبيح بها سنوياً حوالى 375 ألف رأس، مشيراً إلى أنه من المقرر خلال مطلع شهر ديسمبر المقبل الانتهاء من مجزرين هما رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية تصل حوالى 31.3 مليون جنيه ويخدم 50 ألف مواطن وبطاقة ذبيح 2482 رأس سنوى، ولقانة فى محافظة البحيرة وذلك بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه والذى سيخدم 11 قرية تابع بعدد سكان 35 ألف نسمة وبطاقة ذبيح 2634 رأس سنوى.

وأضاف الوزير أنه يجرى العمل على الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات وتوريد المعدات الكهروميكانيكية فيما يخص 28 مجزراً آخرين.