NHTSA تفرض غرامة 210 ملايين دولار على هيونداي وكيا

فى الفترة الأخيرة اتخذت منظمة NHTSA الإدارة الأمريكية الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة عدة اجراءات واستدعاءات كبيرة جدا لعدد من شركات السيارات، وتجاوزت عدد الاستدعاءات فى الـ40 يوماً الماضية 6.5 مليون سيارة.

ومنذ بداية عام 2020 وحتى كتابة هذه السطور استدعت NHTSA الإدارة الأمريكية الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة ما يقرب من 16 مليون سيارة منها الكهربائية والتى تعمل بالوقود التقليدى.

لتتخذ NHTSA الإدارة الأمريكية الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة آخر اجراء لها اليوم بفرض غرامات مدنية على شركتى هيونداى وكيا التابعة لها بغرامات تقدر بـ210 ملايين دولار.

فى بداية الأمر استدعت الادارة الأمريكية الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA بالتعاون مع هيونداىوكيا 1.6 مليون سيارة بهم مشاكل فى المحركات و أنظمة الفرامل وأعطت ادارة NHTSA مهلة 3 سنوات لاستدعاء جميع السيارات وتغيير الأجزاء المعيوبة أو تغيير المحركات بالكامل.

كان من المفترض ان يتم استدعاء جميع السيارات فى 2017 ولكن تمادت هيونداى ومعها كيا فى الأمر حتى 2020 لتصدر الادارة الامريكية الوطنية قرارا الزاميا بتغريم هيونداى وكيا 210 ملايين دولار لعدم استجابتها الفورية للاستدعاءات وتقديم التقارير فى الوقت المناسب.

الجدير بالذكر أنه في عام 2019 ، أفادت وكالة رويترز أن مجموعة من الولايات الأمريكية تحقق مع هيونداي وكيا بشأن أعمال خادعة محتملة وغير عادلة تتعلق بتقارير عن مئات حرائق المركبات.

وفي نوفمبر 2018 ، ذكرت وكالة رويترز أن المدعين الفيدراليين قد فتحوا تحقيقًا جنائيًا بشأن هيونداي وكيا لتحديد ما إذا كانت عمليات استدعاء المركبات المرتبطة بعيوب المحرك قد أجريت بشكل صحيح.

في عام 2014 ، وافقت هيونداي وكيا على دفع 350 مليون دولار كغرامات للحكومة الأمريكية بسبب المبالغة في تصنيفات الاقتصاد في استهلاك الوقود ، والتي تم وصفها في ذلك الوقت بأنها الأكبر على الإطلاق بموجب قانون الهواء النظيف.