خبير سيارات: فحص الزيت باستمرار واختيار نوع مناسب يحافظ على المحرك

الاهتمام بزيت المحرك واحد من أهم العناصر التي يجب الاهتمام به والعمل على تغييره بشكل دوري، حفاظًا على العملية الديناميكة داخل المحرك والحفاظ على درجة الحرارة.

قال المهندس أمير فارس خبير السيارات، إن "زيت الموتور" ذو أهمية كبيرة داخل العملية الديناميكية للسيارة، والاختيار الأنسب لزيت المحرك يرجع إلى المعيار الموجود في كُتيب "كاتلوج" السيارة، والتي توصي به الشركة المصنعة.

وأشار "فارس"، إلى الخطأ الذي يقع فيه العديد من المستهلكين بسبب وضع رقم خلاف الرقم المكتوب في "كتيب السيارة" داخل محطات الوقود أو مراكز الصيانة غير المتخصصة، دون الاهتمام بالخطأ الذي وقع فيه والأمر الذي يؤدي إلى مشكلة كبيرة بالسيارة قد تتتسبب في حادث.

وأضاف، أن هناك اختلاف كبير بين الزيت المعدني والزيت التخليطي، حيث أن الزيت المعدني حبيباته مختلفة الخلوصات، وكثيرًا ما تكون كبيرة، منوهًا إلى خطورة الوضع في اختيار الزيت غير المناسب للمحرك في السيارات الجديدة التربو حيث إنها أكثر حساسية، وأن الأفضل لها الزيوت التخليقية" .

وأوضح "فارس"، أن الزيوت المعدنية تكون أصلح بكثير للسيارات القديمة، لما تتمتع به من حبيبات ذات خلوصات كبيرة ومختلفة، وبالتالي تستوعب حبيبات الزيت الكبيرة عكس المحركات الجديدة التي لن يصل الزيت إلى كل أجزائها فيها.

وأكد، أنه من الضروري عمل الصيانات الدورية للموتور، خاصة تغيير الزيت في مواعيده المحددة من الشركة المصنعة، إلا أنه بعد الميعاد المحدد، وتخطى عدد الكيلومترات الخاص بالسيارة لتغير الزيت، ولم يحدث تآكل أو خلال كل صيانة 10 آلاف كم، يعطي نفس المقاس، ليس من الضروري تغيره.

ونوّه إلى أن الحروف الموجودة على "جركن الزيت من الخارج" تمثل معطيات درجات الحرارة الخاصة بالزيت أقل أعلى درجة لتشغيل الموتور، ولزوجة الزيت داخل أجزاء المحرك.

وأشار خبير السيارات، إلى أن الزيت المستخدم في سيارات النقل يختلف عن زيوت محرك السيارات "الملاكي" السيدان، حيث أن محركات الديزل لها زيوت محرك خاصة، كما أن لمحركات البنزين زيوتا معينة، إلا أن هناك بعض محركات الديزل الصغيرة التي يصلح معها زيت محرك البنزين.