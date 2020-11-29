"محطات الوقود": وفرة في البنزين والسولار رغم زيادة الاستهلاك

نفى حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، وجود أزمة في المواد البترولية خلال موسم الشتاء الحالي، رغم ارتفاع الاستهلاك بنسبة 25%، بسبب اتوبيسات المدارس والجامعات، وزيادة الاستهلاك في فصل الشتاء بالمقارنة بالصيف بالنسبة للبوتاجاز.

وأشار "نصر" في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن هناك وفرة في المواد البترولية وفائض في البوتاجاز بنسبة 70%، رغم زيادة الاستهلاك بسبب زيادة الطلب.

ونفى ممثل أصحاب محطات الوقود في الغرف التجارية، تأثير النوات التاسعة وهيd: "المكنسة، رأس السنة، عيد الميلاد، الفيضة الكبرى، الغطاس، الكرم، السلوم، عوة، الخماسين"، أو العوامل الجوية على المواد البترولية بالسوق المحلية، مؤكدا أن هناك وفرة وزيادة في الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.

ولفت نصر إلى أن تغطية الغاز الطبيعي لجميع المحافظات أدى إلى وفرة في البوتاجاز وحدوث فائض وتقليل حجم الحصص نتيجة تراجع الطلب وخاصة في فصل الصيف.

وأكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية جاهزية الدولة لتأمين احتياجات المستهلك، وأن احتياطي المواد البترولية لمحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز مؤمن بشكل كامل.

وكان وزير البترول طارق الملا قال في تصريحات لوكالة "رويترز" اليوم إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 46%في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.

ووفقا لبيانات سابقة صادرة عن وزارة البترول فقد انخفض استهلاك من السولار من 14.3 مليون طن عام 2016/2017 إلى نحو 12.6 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض نسبته 12%، كما تراجع استهلاك بنزين "أوكتين 80" من حوالي 3.9 مليون طن عام 2016/2017 إلى نحو 3 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض نسبته 23%.

وتضع الحكومة ممثلة في وزارة البترول إستراتيجية لتطوير قطاع التكرير وزيادة طاقته الانتاجية، وهو ما ساهم فى خفض قيمة ما تستورده مصر من البنزين والسولار بنحو 48 مليار جنيه على مدار نحو 4 أعوام.