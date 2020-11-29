في ذكرى تأسيسها الـ127.. البابا يلتقي أعضاء هيئة تدريس الإكليريكية

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأحد، الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس وبرفقته أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللقاء يأتي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين بعد المائة لتأسيس الكلية والتي افتتحت على يد البابا كيرلس الخامس عام ١٨٩٣.

وأضاف حليم، في بيان له، أنه ساد اللقاء روح طيبة، وأعرب الحاضرون عن العديد من الأفكار والأمنيات التي تمثل آمالهم وطموحاتهم للكلية لإحداث مزيد من التطوير للكلية على كافة الأصعدة لدعم الخدمة بالكنيسة.

ويحرص البابا تواضروس على لقاء أساتذة الكليات الإكليريكية سواء في الأنبا رويس أو بالإسكندرية أو غيرها من الإيبارشيات.

وكان البابا تواضروس الثاني زار بداية الشهر الجاري، مقر الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى محاضرة على طلبة الكلية بعنوان "مقدمات العهد الجديد".

وقال المتحدث باسم الكنيسة، إن البابا تواضروس الثاني، عقد خلال الزيارة اجتماعًا مع أعضاء مجلس لكلية الإكليريكية اللاهوتية.

وكان الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، وأعضاء مجلسها استقبلوا البابا تواضروس الثاني لدى وصوله الكلية، بينما رتل الطلبة ألحان استقبال الأب البطريرك.

يذكر أن البابا شهد خلال الأيام الماضية حفل العرض الخاص للفيلم التسجيلي "المكتبة البابوية المركزية" الذي نظمه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بحضور عدد من الأساقفة والوزراء والسفراء والشخصيات العامة.

وأشاد البابا في كلمته التي ألقاها خلال الحفل بما تضمنه الفيلم من معلومات قيمة والتقنيات التي تم تنفيذه بها، لافتا إلى أن المكتبة تم تأسيسها بدعم من إيبارشيات الكرازة المرقسية والكنائس والأديرة، إلى جانب مكتبات الكتب القديمة والجديدة التي قدمها بعض أبناء الكنيسة. كما أهدى عدد من الشباب القبطي من خارج مصر المكتبة بكتب وموسوعات بلغات متنوعة، وكذلك فعل بعض الأحبار الأجلاء إذ قدموا أجهزة تساعد فى أعمال المكتبة مثل smart video projectors , laptops and scanners وتم الاستعانة بخبرات الأديرة فى إدارة المكتبات مثل أديرة البراموس، أبو مقار ومارمينا بمريوط.

وأكد البابا على أن دور المكتبة فى خدمة الأنشطة المعرفية والأكاديمية والدراسية خاصة الحقبة القبطية كونها جزءًا أصيلًا من مكونات مصر.