أستاذ بحاسبات الفيوم يكشف تفاصيل تطبيق تتبع مصابي ومخالطي بكورونا

كشف الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم، تفاصيل التطبيق الذكي، لتتبع المصابين بكورونا ومخالطيهم، قبل معرفة نتيجة المسحة الخاصة بها، قائلا: "يتم استخدام التطبيق من خلال شريحة البايانات الخاصة بالموبايل الشبكة، ويتم تتبع الحالات المصابة بالمرض قبل تأكد إيجابية إصابتها وتتبعها من خلال التطبيق لمعرفة المخالطين لها خلال تلك الفترة، وكذلك تتبعهم".

وأضاف خفاجي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التطبيق يتيح معرفة الحالات المخالطة للمصاب من خلال قرب وبعد المسافات بين الموبايلات خلال آخر 14 يوم، ويتم استخراج قائمة بهم، وعمل مسحات لهم للتأكد من الإصابة، ومعرفة أماكن البؤر، ويتم من خلالها السيطرة على المرض.

وأشار إلى أن التطبيق سيتم تزويده بجميع أرقام المصابين من خلال وزارة الصحة، وبناء عليه، نعرف المصابين خالطوا مين في الـ14 يوم، لافتا إلى أن هذا الأمر، يتم بالتنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات والنيابة العامة.

وأوضح الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات، أن التطبيق سيهم في تحديد أماكن بؤر الإصابة بالمرض، ومعرفة المخالطين والحالات المصابة من خلال معرفة المصابين في الماضي، مشيرا إلى أنه تم تسجيل التطبيق في أكاديمية البحث العلمي، وتم عمل نموذج تجريبي، وعمل نتائج لمليون موبايل، مشيرا إلى أن المشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي.

وأعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، نجاح فريق بحثي من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم فى تقديم مشروع تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول ليتتبع مريض فيروس كورونا "كوفيد -19"، حيث يتتبع خط سيره، ومن خلال ذلك يمكن تحديد وسائل المواصلات التي استخدمها وتتبع هواتف المختلطين له.

وذكر أن التطبيق يهدف إلى تقليل حالات انتشار العدوى من خلال تحديد الأشخاص الذين تعرضوا أو خالطوا أحد المصابين بفيروس كورونا، ومن خلال ذلك يمكن التواصل معهم لإرشادهم لكيفية الفحص والإطمئنان والمتابعة، وإخبارهم بالخطوات التالية التي قد تشمل إجراء اختبار المسحة أو الإتصال بالطوارئ أو العزل المنزلي.

وأكد رئيس جامعة الفيوم فى تصريحات صحفية، أن المشروع تم توجيهه لأكاديمية البحث العلمى وفى انتظار الحصول على الموافقة لاعتماده.

ووجه رئيس جامعة الفيوم الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعمه للتجارب الإكلينيكية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، ولدعمه الكامل غير المحدود للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحث العلمي في مصر.