الكشف على 548 حالة ضمن قافلة جامعة الفيوم الطبية بمركز سنورس

نظمت جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية إلى قرية الكعابي بمركز سنورس بمشاركة عدد من أطباء جامعة الفيوم وطلاب وطالبات من كلية التمريض، تحت إشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنّ القوافل الطبية تأتي في إطار حرص جامعة الفيوم على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لخدمة أهالي محافظة الفيوم، مشيرًا إلى أنّ القافلة شملت تخصصات مختلفة منها الجلدية والباطنة والعظام والرمد، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد 548 من الحالات المرضية وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى أشعة طبية وتحاليل وعمليات إلى المستشفيات الجامعية.

من الجدير بالذكر أنّ قافلة جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتنظيم الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وكلية الطب والمستشفيات الجامعية ومديرية الصحة بالفيوم والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.

على جانب آخر، أعلن الدكتور أحمد جابر شديد عن اختيار علماء جامعة الفيوم ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنّ جامعة ستانفورد الأمريكية أصدرت قائمة بأسماء أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادا (Stanford List of Top Scientists: World's Top 2% Scientists)، وذلك في مختلف التخصصات من 149 دولة.

وأشار إلى أنّ هذه القائمة ضمت 5 علماء من جامعة الفيوم تم تقييم إنجازهم على مدى حياتهم البحثية وكذلك عملهم البحثي خلال عام 2019، وهم الدكتور حازم علي عطية والدكتور محمد عبد الكريم عبد الحميد في مجال الهندسة الميكانيكية ورياضيات النقل، والدكتور سليمان عوض محمود في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والدكتور مصطفى محمد راضي في مجال بيولوجيا وعلم النبات، والدكتور عادل محمد السيد في مجال الفيزياء التطبيقية.