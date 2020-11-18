رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال تطوير مسجد كلية الخدمة الاجتماعية

تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، المسجد الخاص بكلية الخدمة الاجتماعية، اليوم، للاطمئنان على أعمال التطوير الخاصة بالمسجد، حيث وجه إلى سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتشطيبات النهائية الخاصة بالمسجد.

وكلف المحافظة الشركة المنفذة بطلاء الحوائط والتأكد من وصول السجاد اللازم وجودته، وتشغيل وسائل التهوية بالمسجد حتى يكون جاهزًا لاستقبال المصليين من منتسبي الجامعة في أقرب وقت ممكن، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وأيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة.

فيما عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته رقم (155) بعضوية وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقال الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة، إنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات شملت إحاطة المجلس علمًا بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من 21 أكتوبر وحتى 17 نوفمبر الجاري.

كما تمت الموافقة على بروتوكول التعاون الموقع بين كلية الزراعة جامعة الفيوم ومديرية الزراعة، بعد المراجعة من لجنة البروتوكولات، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة اتفاقات التعاون بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي الجاري.

وخلال الجلسة قدم "عطا الله" التهنئة لصدور قرار مجلس الجامعة رقم 178 بتاريخ بضم أعضاء من الخارج بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي وهم الدكتور سمير سيف اليزل، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ومحافظ بني سويف الأسبق، والدكتور حسام الدين عبدالحميد حسين مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمال ربيع كامل مدير مشروع التنور المجتمعي وعميد كلية التربية السابق، والدكتور عبد اللطيف طه الكردي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة إميسال للأملاح المعدنية، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصفته، ووكيل وزارة الصحة بصفته، ومدير عام جهاز شئون البيئة بالفيوم بصفته، ومدير عام خدمة المجتمع والمشروعات البيئية بصفته.