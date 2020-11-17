رئيس جامعة الفيوم ينفي ضبط طالبين في وضع مخل بالتربية النوعية

نفى الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ما تردد عن ضبط طالب وطالبة في وضع مخل أسفل أحد مدرجات كلية التربية النوعية، بعدما روج البعض سماع العاملين في الكلية لأصوات غريبة، وبالتفتيش عثروا على طالبين في وضع مخل أسفل المدرج.

وأكد رئيس جامعة الفيوم، في بيان صدر عن مكتبه اليوم الثلاثاء، أنّ ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حدوث واقعة مخلَّة بكلية التربية النوعية، "ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف أنّ جامعة الفيوم، كمؤسسة تعليمية عريقة، تعمل على إرساء قواعد الأخلاق داخل جدرانها وخارجها، وأنّ كافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب، مشهود لهم بسمو الأخلاق ورفعتها.

وأوضح "شديد" أنّ النجاح الذي تحققه الجامعة على كافة المجالات، وخاصةً في الأونة الأخيرة، قد أثار حفيظة بعض ضعاف النفوس، فسوَّلت لهم أنفسهم نشر أخبار ليس لها أي أساس من الصحة.

وأهاب رئيس جامعة الفيوم بكافة الصحفيين والإعلاميين تحري الدقة عند نشر الأخبار، والتأكد من صحتها، تحقيقًا للهدف الأسمى من مهنة الصحافة، وهو نشر الحقائق ومحاربة الشائعات.

وأكد رئيس جامعة الفيوم احتفاظ الجامعة بكافة حقوقها القانونية تجاه من يسيء إلى مؤسسة علمية عريقة، كجامعة الفيوم، يشهد لها الجميع بالنجاح، وتحقيق الكثير من الإنجازات العلمية والمجتمعية.

وشدد رئيس الجامعة على أنّه لم يتم إخطار أمن الكلية بشيئ مما تم تداوله على مواقع التواصل، ولو كان قد تم ذلك، كان سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً ضد الطالبين.

وبين "شديد" أنّه نظراً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تحرص كل الكليات على إغلاق المدرجات عقب خروج الطلاب منها، ولا يتم فتحها إلا وقت حضور الطلاب لمحاضرة ثم يتم تعقيم المدرج بالكامل وإغلاقه.

وكانت بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قد تداولت خبر تمكن ضبط العاملون وطلاب كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم شاب وفتاة في وضع مخل للآداب العامة أسفل المدرجات بعدما فوجئوا بسماع أصوات غريبة تصدر من إحدى القاعات وفتحوا باب القاعة وفتشوا بها فعثروا على شاب وفتاة يمارسون الرذيلة فأخبروا أمن الجامعة الذي حرر محضرًا بالواقعة.