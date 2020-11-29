برلماني: تعويضات أصحاب الملكيات الخاصة بخط مترو أبوقير ستكون عادلة

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إنه يجرى الحديث عن إنشاء مترو الأنفاق في محافظة الإسكندرية منذ عام 1999، مشيرًا إلى أنه إجراء بعض الدراسات على خطوط النقل بالمحافظة في الحكومات السابقة، على غرار ما حدث في تطوير محور المحمودية، التي جرى الإضافة والتعديل على دراسات سابقة أجريت فيها.

وأضاف "السجيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "لدينا تشابكات في جهات الولاية والأمور القانونية وجماعات المصالح سواء أكانت مجموعات حكومية أو مجموعات خاصة، وبالتالي فإنها تكون في حاجة إلى قرارات جريئة مثل قرارات النفع العام في بعض الأراضي والحديقة الدولية، واعتبار المرحلة الأولى لمترو أبو قير من أعمال المنفعة العامة".

وتابع، أن خط أبو قير موجود لكنه يحتاج إلى تطوير بالوسائل والأدوات الحديثة والنسق العمراني والميكانيكي الحديث، وذلك سيتم بالقرار والتمويل اللازم: "هناك أفكار بأن نصل الخط إلى برج العرب، وهناك أفكار بتطوير ترام محطة الرمل، وأما بالنسبة إلى وجود ملكيات خاصة على المناطق التي تخضع إلى النفع العام، فإن قانون 10 لسنة 1990 ينص على تعويض أصحابها".

وأردف: "وزير النقل صرح بأن الرئيس السيسي قال له ما تبخلوش مع الناس، وهذا الاتجاه يتفق تشريعيًا مع ما تقدمه الحكومة، فهذا واقع يحدث على الأرض، وقد قدمت الحكومة تعديلات في هذا الإطار، بغرض إعطاء التشريع المساحة والمرونة الكافية لأن تكون التعويضات العادلة".