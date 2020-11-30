غدا.. بدء الموسم التصديري للحاصلات الزراعية.. تعرف على الاستعدادات

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية، والمقرر أن يبدأ غدا الأول من ديسمبر، وذلك بتصدير البرتقال ودخول الدائرة الجمركية بالموانئ، حيث تم تجهيز محطة التعبئة واستلمت البرتقال للتجهيز لعملية التصدير.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إنه تم البدء فى عمليات الفحص وسحب العينات للتحليل اعتبارا من يوم 25 نوفمبر الحالى مع التنبيه على الشركات بعدم التصدير قبل الأول من ديسمبر المقبل وتوضيح ذلك على طلب الفحص حيث سيتم تنفيذ هذه التعليمات بمعرفة مهندسى الحجر الزراعي.

وأوضح رئيس الحجر الزراعى أن مصر لديها ميزة نسبية فى تصدير الموالح وهو ما ساهم فى زيادة الصادرات المصرية من الموالح لأكثر من مليون و500 ألف طن العام الماضى رغم ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا.

وأشار "العطار" إلى أنه من المتوقع زيادة صادرات مصر للاتحاد الأوروبى فى ظل تزايد الطلب على الموالح المصرية فى ظل ظروف الموجة الثانية من جائحة كورونا كبيرة حيث يرتفع طلب هذه الدول على البرتقال كأحد المنتجات التى تساهم فى زيادة قدرة الجهاز المناعى على مواجهة مخاطر الفيروسات.

وشدد على أن الحجر الزراعى يواصل تطبيق منظومة تصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر التى ساهمت فى زيادة الصادرات الزراعية.

ووفقا لتقارير وزارة الزراعة، تبدأ الصادرات للبرتقال عادة فى الدول العربية تليها التصدير إلى روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، ثم دول الاتحاد الأوروبى وشرق آسيا، موضحة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير البرتقال، كما أن جهود وزارة الزراعة ساهمت فى فتح 10 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة منذ بدء موسم التصدير الماضي، والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم فيروس كورونا.