فيديو.. كواليس "سيشن" سمية الخشاب فى حمام سباحة مع البرتقال

تداول جمهور الفنانة سمية الخشاب، كواليس تصوير "سيشن" صورها الأخير، الذي جاء في "حمام سباحة" منزلها، مع المصور حسين الباشا.

التصوير في فيلا سمية بالقاهرة، والبرتقال الذى تم الاستعانة به، كان من شجرة البرتقال التي زرعتها سمية فى حديقة منزلها.

جاء طرح الفيديو، بعد يوم من إعلان زوجها السابق، المطرب أحمد سعد خطوبته.

وتزوج سعد من سمية الخشاب منذ عامين، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا، حيث انفصلا العام الماضي، وأعلن خطوبته رسميًا، من علياء بسيوني في حفل خاص.