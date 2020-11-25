فيديو.. جمهور العراق يغني "بنت الجيران" مع عمر كمال

نشر مغني المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه على إنستجرام، فيديو له أثناء حفله الأول في العراق، وهو يغني أغنيته الشهيرة "بنت الجيران".

وحرص الجمهور على ارتداء الكمامات خلال الحفل، مرددين معه كلمات الأغنية.

واحتفل عمر كمال وحمو بيكا، عبر فيس بوك، بتحقيق كليب "إنتي معلمة"، مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه.

وصور الكليب بطريقة الجرافيك، بعدما كان مقررا تصويره بمشاركة الراقصة البرازيلية لورديانا.

وفي وقت سابق، نشر كمال، عبر حسابه الخاص على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بحمو بيكا، في أثناء تسجيل الأغنية، وعلق عليها قائلا: "بكرة إنتي معلمة الساعة 5 على قناتي الرسمية على يوتيوب".

وأعلن عمر كمال، طرح كليبه الجديد بدون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور.

وكتب كمال: "استجابة ليكم هنزل أغنية إنتي معلمة من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".

جاء ذلك رغم تحقيق بروفات الأغنية ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وسط تواجد الراقصة البرازيلية.

وقالت لورديانا، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنّها فوجئت بالاستغناء عنها، مضيفة: "بعدما انتهيت من تصوير البرومو، ولاقى نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا، وقبل بدء تصوير الكليب أخبروني بأن هناك أزمة لعدم حصولي على تصريح، وهذه بالتأكيد مجرد حجة".

وتابعت: "ظلّ صُنّاع الكليب يخبروني بحجج مختلفة من آنٍ لآخر، بأن مُشاركتي في الأغنية قد توقفت"، مضيفة: "عادي.. ماعنديش مشكلة.. مش محتاجة منهم حاجة أصلاً".