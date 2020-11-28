التراس لوزير دفاع العراق: الرئيس يهتم بتحقيق التكامل العربي التنموي

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، الفريق الركن جمعة عناد سعدون وزير الدفاع بجمهورية العراق الشقيقة، الذي يجري زيارة رسمية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، وبحضور الدكتور أحمد نايف رشيد سفير العراق بالقاهرة.

تأتي تلك الزيارة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء العرب، وأيضًا في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كل التحديات التي تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه الشقيق.

من جهته؛ أعرب وزير الدفاع العراقي تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً بعد نجاحها تحت قيادة الرئيس السيسي، في أن تصبح نموذجاً ملهماً يحتذى به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة.

وخلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع، أكّد الفريق الركن جمعة عناد سعدون، حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة في الأمة العربية، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وتحديث خطوط الإنتاج وفقًا لأحدث نظم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الحديثة.

وأشاد وزير الدفاع العراقي بالدور الإيجابي للعربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة بالمنطقة العربية.

وخلال تفقده خطوط الإنتاج بمصانع الهيئة العربية للتصنيع، أشاد بمدى تطور تكنولوجيا التسليح بالمعدات الدفاعية التي تنتجها الهيئة، والإمكانيات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية والكوادر البشرية المدربة وفقًا لأحدث نظم التدريب الحديثة.

وأضاف أنَّ بلاده تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية والإعمار التي تشهدها العراق حاليا، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة والعربات المدرعة والاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية، مشيرًا إلى أنَّه درس مع المسؤولين بالهيئة العربية للتصنيع إمكانية فتح سوق بدولة العراق لمنتجات الهيئة المتميزة في شتى المجالات التنموية.

من جهته، أشار "التراس" إلى أنَّ تلك الزيارة بهذا الزخم تعكس عمق الروابط بين مصر ودولة العراق الشقيقة، مؤكّدا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التكامل العربي في شتى الصناعات التنموية والدفاعية وتطورها وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية.

وأوضح "التراس"، أنَّه تمّ عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، مؤكّدا أنَّ الهيئة العربية للتصنيع تضع كل إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية إحتياجات أشقائنا بدولة العراق.

وذكر "التراس"، أنَّه تمّ استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها، مشيرًا إلى أهمية التدريب في العديد من المجالات وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية العراق بمصانع ومراكز التدريب بالعربية للتصنيع.

وأضاف أنَّه تمّ توجيه الدعوة للوفد العراقي لتشكيل فريق فني لزيارة وحدات الهيئة العربية للتصنيع للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة.

وبدوره، أوضح السفير العراقي أنَّ مصر هي الشقيقة الكبرى، وتمتد جذور العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين إلي عمق التاريخ، مؤكّداً تطلع العراق دائمًا إلى مزيد من العلاقات مع مصر الشقيقة.

وأشار إلى حرص الجانب العراقي تطوير العلاقات الثنائية، وبحث عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل مع العربية للتصنيع، في كل مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بدولة العراق وفقا لمعايير الجودة العالمية، معربًا عن تمنياته للشعب المصرى بالمزيد من التقدم والازدهار.