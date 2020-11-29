يسرا: التنمر يسبب أذى نفسيا كبيرا لمن يتعرض له والحالة باتت خطيرة

قالت الفنانة يسرا، إن حملتها ضد التنمر جاءت لحث الجميع على عدم التنمر، لأن ذلك يسبب أذى نفسيا كبيرا لمن يتعرضون له ومنهم الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، والذين قد يكرهون التعليم والذهاب للمدارس واستكمال حياتهم التعليمية بسبب موقف تنمر تعرضوا له.

وأضافت "يسرا"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن النتيجة الخاصة بالتنمر دائما ما تكون سيئة ومخيفة في نفوس الجميع الصغار منهم والكبار: "النهارده الحالة بقت خطيرة، وعلشان كده المجلس القومي للمرأة وللأمومة والطفولة بالتعاون مع اليونسيف عندما يقومون بإجراء مثل تلك الحملات تكون موجهة لكافة الدول وليس لمصر فقط".

وأوضحت أنه يجب على الجميع حساب كلماتهم؛ وذلك لعدم تكوين عقد نفسية تكبر بداخل الأطفال مع نموهم وتكون صعبة في النهاية عند تقدمهم في السن، حيث لوحظ بأن أغلب الأطفال ممن يقومون بالتنمر على زملائهم قد تعرضوا لمثل تلك الوقائع من أشخاص كبار عنهم سنا أدى إلى ترسيخ ذلك المفهوم في نفوسهم وقيامهم بذلك دون وعي.

وأكدت الفنانة يسرا أنه يجب علينا الابتعاد عن التنمر والتعلم بشكل صحيح كيفية الحديث وأدابه حتى لا نجرح الآخرين بالكلام، وكان من الهام والضروري إعادة الأخلاقيات للمجتمع المصري، ومنها مشجعي الأندية بمختلف انتماءاتهم: "ليه ما يحصلش حب بين الطرفين".

وأشارت إلى أنه وفي حال تنمر أحد المشاهدين بفنان بعينه والخوض في عرضه فغالبا ما يتجاهل الفنانون ولا يردون على المسىء: "احنا كده مش هنخلص، واللي بيكون عايز يضايقك كتير ومينفعش نقعد نرد على كل شخص، واليوتيوب والفيس بوك بيقدر من خلاله الأشخاص الراغبين في الإساءة أن يتوصلوا للفنان ويقومون بالتجريح فيه، وفيه ناس بترد الغيبة".