مستشار أوبئة: المواطنون يفضلون الموت بكورونا عن الموت بتداعياته

قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" هو الأكثر انتشارًا بين كل الفيروسات التي ظهرت في الآونه الأخيرة، وبالنظر إلى الأعداد لن نجد فيروسا من الفيروسات التنافسية، يسجل في أقل من سنة 62 مليون حالة إصابة عالميًا، و"الناس تفضل أن تموت بكورنا عن الموت من تداعياته السلبية السيئة وهذا في كل دول العالم".

وأضاف "البلبيسي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن وباء كورونا من أكثر الأمراض التنافسية، فإذا نظرنا إلى المائة سنة الماضية، بالتحديد إلى الأنفلونزا الأسبانية التي تفشت عام ما بين عام 1918 إلى عام 1920، فالإحصاءات تقول إنه لم يكن هناك إصابات ووفيات سوى 40 – 50 مليون حالة فقط.

وتابع: "نعيش الأن في عالم صغير فمن الممكن أن تتناول الإفطار اليوم في القاهرة وتتناول وجبة الغذاء في لندن، وهو ما ساعد بشكل كبير أيضا على تفشي هذا المرض"، موضحًا أن الأخبار المتداولة عن اكتشاف لقاحات لفيروس ليست وراء تهاون المواطنين مع هذا المرض خلال موجته الأولى بالأخص، حيث كانت الناس وقتها أكثر أنشغالا وتمسكا بالإجراءت الإحترازية.

وأوضح مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية، أن العالم أيقن أنه لا يمكن أن يعيش بدون حركة الاقتصاد، "الناس تفضل أن تموت بكورنا عن الموت من تداعياته السلبية السيئة، فأصبح العالم جميعا يتجه إلى التوازن ما بين الصحة والاقتصاد، وقد يكون هذا ما ساعد في سرعة تفشي المرض".