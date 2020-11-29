صور.. لقاء الخميسي وعبد المنصف ومصطفى فهمي في حفل جاز

شارك عدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير في حفل الجاز الأسبوعي الذي يقام داخل مطعم شهير للمأكولات المصرية والعالمية بأحد الفنادق الكبرى على كورنيش نيل القاهرة.

أقيم الحفل داخل احدى المطاعم بفندق شهير وكان ضمن الحضور الفنان مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية فاتن موسي وكابتن محمد عبد المنصف وزوجته لقاء الخميسي ومصفف الشعر العالمي محمد الصغير.

وقالت الفنانة لقاء الخميسي، إن ما أغضبها من التعليقات السلبية على تدوينة لها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي تشيد بزوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي وادي دجلة، كون التعليقات كانت سخيفة ومهينة ولا معنى لها إلا أنها تعبر عن الأمراض النفسية، وتابعت: "لينا 16 سنة بنتشتم أنا وزوجي.. والهجوم كان من بعض جمهور الزمالك وده اللي خلاني أرد على كل وحد في السوشيال ميديا واتقدم ببلاغ قال ألفاظ خارجة".

وأضافت "لقاء" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنها كزوجة تتأثر بما يتم تداوله عبر السوشيال الميديا بشأنها أو بشأن زوجها، وتابعت: "عبدالمنصف دائماً يقول لي متركزيش مع التعليقات"، مشددة على أن الهجوم عليها وعلى زوجها لا علاقة لها بالدين والأخلاق.

وأشارت "لقاء" إلى أنها لا تتابع مباريات كرة القدم، ولكنها فخورة بزوجها وستظل تدعمه، وتسانده، وتابعت: "أعصابى لا تتحمل مشاهدة مباريات كرة القدم ولذلك لا أشاهدها ولكن سأظل أدعم زوجي".

وتعرضت الفنانة لقاء الخميسى إلى هجوم شديد بسبب إشادتها بزوجها محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة في المباراة التي جمعت فريقه مع الزمالك بالدوري العام وانتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.