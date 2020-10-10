لقاء الخميسي تحرر محضرا ضد مشجع زملكاوي بتهمة السب والقذف

حررت الفنانة لقاء الخميسي محضرًا ضد أحد متابعيها من مشجعي نادي الزمالك على موقع "فيسبوك" بتهمة السب والقذف.

ونشرت "الخميسي" عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك صورتين أوضحت من خلالهما نص التعليق الذي سبّها من خلاله المتابع، وصورة أخرى توضح تفاصيل حسابه الشخصي.

وعلقت على الصورتين: "تحرر محضر في هذا الكائن وتم عمل اللازم والوصول لمحل سكنه وعمله وإن شاء الله هيبقى عبرة لمن يعتبر، هو وأمثاله من المتنمرين المرضى النفسيين، وكل من تسول له نفسه الحكم على الآخرين وإبداء الآراء المريضة والسب والقذف".

وحرصت الفنانة لقاء الخميسى مؤخرًا على الاحتفاء بما قدمه زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمي فريق وادى دجلة مؤخراً في مباراة فريقه أمام نادي الزمالك، حيث تصدى لأكثر من كرة خطيرة خلال مجريات اللقاء ساهم بها في خطف نقطة ثمينة من نادي الزمالك.

ونشرت لقاء الخميسي فور انتهاء المباراة صورة زوجها عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت عليها: "عاش حبيبي".

وكتبت الممثلة لقاء الخميسي عبر تويتر: "عاش يا أوسا"، ليقوم عدد كبير من جماهير الزمالك بش هجوم ضارٍ عليها خلال التعليقات.

وأكدت لقاء، خلال ردها على أحد المتابعين، أنها ستتخذ إجراءات قانونية بمباحث الإنترنت ضد كل من قام بالتجاوز في حقها وحق زوجها، الحارس الأسبق للزمالك والحالي لدجلة.

لقاء الخميسي تخرجت في «كلية التجارة» ثم في «معهد الفنون المسرحية» عملت بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر، بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية "تحب تشوف مأساة" الذي لمعت من خلالها بعد ذلك وعملت في التلفزيون والسينما بأعمال عدة.

كان عام 2007 إعادة اكتشاف لها، خاصة بعد نجاحها في مسلسل "قضية رأي عام" بشهادة الجمهور الذي اختارها في استفتاء الإذاعة المصرية كأفضل وجه على الشاشة، كما قدمت دورًا ناجحًا في مسلسل "راجل وست ستات" بأجزائه العشرة، وأيضًا مسلسل ناصر الذي عُرض في رمضان عام 2008 والذي جسدت فيه شخصية تحية كاظم زوجة جمال عبد الناصر.