تنفيذ المرحلة الأولى من القطار السريع العين السخنة العلمين خلال شهرين

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه سيتم بدء تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع القطار السريع الواصل من العين السخنة حتى العلمين خلال شهرين.

وقال وزير النقل، خلال جولته التفقدية لأعمال تنفيذ القطار الكهربائي، إن المرحلة الأولى ستبدأ من المدينة الرياضية العالمية بالعاصمة الإدارية حتى مدينة برج العرب بالإسكندرية بطول 260 كم مارا بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر.

وأوضح وزير النقل، أن تحالفا من الشركات المصرية والعالمية سيتولى تنفيذ المشروع الذى تصل أطواله إلى 438 كم، وستصل سرعته إلى 260 كم/س، لافتا إلى أنه سيتم تصنيع قطاراته محليا في المصنع الذى سيتم انشاؤه بمنطقة شرق بورسعيد، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

ويبدأ مشروع القطار المكهرب من مدينة السلام؛ حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي حتى مدينة الروبيكي شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع في الروبيكي إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائري الإقليمي، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوبا من محطة الروبيكي إلى العاصمة الادارية الجديدة وأصلا حتى مطار القطامية الجديد.

وينطلق المشروع من مدينة السلام حيث محطة عدلي منصور أولى محطات مشروع القطار المكهرب، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهي بمدينة العاشر من رمضان، حيث يمثل هذا المسار المرحلة الأولى من المشروع، فيما تشمل المرحلة الثانية مد المشروع من العاشر من رمضان حتى مدينة بلبيس بالشرقية.

ويشمل مسار المشروع بالترتيب محطات عدلي منصور والعبور والمستقبل والشروق والورش وبدر والروبيكي والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوي يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلي، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق أجرت تعديلا على تصميمات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان، شمل إضافة 3 محطات إضافية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومحطة رابعة بالعاشر من رمضان، لتصل أطوال المشروع إلى 84 كم بعدما كانت قبل التعديلات 68 كم، حيث تم مد المشروع ليشمل إضافة محطة أمام كنيسة الميلاد بالعاصمة الإدارية وأخرى أمام المدنية الرياضة وثالثة أمام الكيان العسكرى ونادي الرماية بالعاصمة الإدارية ومحطة رابعة بمدينة العاشر من رمضان وتصل إجمالي محطات المشروع إلى 15 محطة بإطوال 84 كم.