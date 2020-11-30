الثقافة اليوم.. عرض "فستان أحمر" و"موسيقى الشعوب" ومعرض الأوبرا للكتاب

تقدم قطاعات وزارة الثقافة اليوم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، فتستمر فعاليات معرض الكتاب بدار الأوبرا المصرية، والذي افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة، في يوم 19 نوفمبر الجاري، ويستمر إلى أول ديسمبر 2020.

كما يستضيف مركز الهناجر للفنون، العرض المسرحى "فستان أحمر" لفريق بصمة للفنون والتنمية والدعم النفسى، فى السادسة والنصف مساء، بقاعة هدى وصفى بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز.

"فستان أحمر" هو عرض مسرحي يعالج قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعى مثل الختان والتحرش والزواج المبكر والعنف الأسرى، كما يهدف العرض إلى تمكين ودعم وتعزيز دور المرأة.

والعرض إخراج وتدريب شريف القزاز استشاري علاج بالفن، تدريب أماني عبد العال أخصائي نفسي إكلينيكي واستشاري تدريب.

كما يقيم مركز طلعت حرب الثقافي ـ بالسيدة نفيسة، في السادسة مساء اليوم حفل ختام معرض "فن الكم ".

يتضمن برنامج الحفل عرض نتاج معرض "فناني الكم" بالاضافة إلى عرض نتاج ورشة "الرسم بالضوء"، يعقبه صالون ثقافي فني بتقنية الفيديو كونفرانس مع الفنانين المشاركين من دولتي إيطاليا وروسيا.

وفي الثامنة مساء نفس اليوم يقام عرض فني بعنوان "موسيقى الشعوب"، يتضمن فقرات موسيقية وفقرات من البالية تحت اشراف الفنانة فاطمة مرزوق وهي حاصلة على دبلومة المعهد العالى للباليه من أكاديمية الفنون بالقاهرة، والمعهد العالمى للرقص التابع لليونيسكو، ومثلت مصر فى المسابقات الدولية للرقص فى إسبانيا وسوريا.

كما يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، لقاء مع الشاعر المصري جمال فتحي، ضمن برنامج "كل يوم شاعر" الذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ومقررها الدكتور محمد أبو الفضل بدران.

ويلقى خلالها الشاعر جمال فتحي، مجموعة من قصائده الشعرية وهي بعنوان: "لابس مزيكا - عنيا بتشوف كويس - في السنة أيام زيادة".