محافظ الإسكندرية: خطة لاستعادة المحافظة مكانتها الحقيقية خلال 10 سنوات

استعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ملف الأمطار ومستقبل المحافظة في التعامل مع النوات الشديدة، والخطط العاجلة وطويلة المدي، كاشفا عن توجه رئاسي لتطوير المحافظة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الشهري الأول، تحت عنوان "مناقشة واقع ومستقبل شبكات الصرف والأمطار وخطة المحافظة العاجلة والمستقبلية لمواجهة نوات الأمطار الغير عادية"، بحضور فكري عبد السلام، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي.

وقال المحافظ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاشق للإسكندرية، ووضع لها خططا ستعيد لها مكانتها الحقيقية في غضون العشر سنوات المقبلة، من تطوير شبكة طرق ومدن جديدة تعمل على خلخلة التمركز السكاني الموجود حاليا، الذي يسبب ضغطا هائلا على مرافق المحافظة.

وأضاف أن الإسكندرية تعرضت خلال النوات السابقة لكميات أمطار غزيرة تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، لافتا إلى أن المحافظة بها ٧٣ نقطة ساخنة، تتعرض لتراكمات كبيرة من مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.

وأشار إلى أن الحل المؤقت الذي نعمل به علي أرض الواقع لتجاوز النوات القادمة هو الدفع بأسطول كامل لرفع تراكمات المياه، والتنسيق الكامل بين شركة الصرف الصحي والأحياء، وكذا وضع خطة للاستعانة بمعدات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع جميع المسؤولين، وأكد خلاله على دعم الدولة الكامل للإسكندرية في مواجهة النوات وتم تخصيص ٣٠٠ مليون جنيه كحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه عقب ذلك عقد اجتماعا عاجلا مع كافه الجهات المعنية لوضع خريطة عمل جديدة بالكامل للتعامل مع بؤر تراكمات مياة الأمطار وإعادة توزيع النقاط الساخنة.

وعلى صعيد آخر؛ رحب المحافظ بجميع الصحفيين، مشيرا إلى أن هذا يعد أول مؤتمر صحفي يعقد كاستجابة سريعة للصحفيين خلال اللقاء الذي عقده مع مجلس النقابة.

وأكد أن المؤتمر اليوم سيكون نواة لمؤتمر شهري دوري لفتح العديد من الملفات التي تهم محافظة الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أنه عقب حلفه اليمين الدستوري كان هناك لقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكان من أهم الملفات التي تم التوجيه بها، ملف الاهتمام بالإعلام والإعلاميين والصحفيين، مؤكدا على دور الإعلام الهادف الذي يعمل على بناء الدولة.

وطالب المحافظ الصحفيين بضرورة تقصي الدقة في نقل الحقائق والرجوع إلى المصادر الرسمية لتلقي المعلومة الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بصور أماكن الغرق التي يتم تداولها، وذلك للقضاء علي الشائعات.

وأشار إلى أهمية توصيل الحقائق بمنتهي الشفافية، موضحا أننا جميعا نعمل في منظومة متكاملة من أجل خدمة المواطن.

هذا وألقى الشريف خلال المؤتمر الضوء عن أهم الملفات التي عملت عليها المحافظة خلال العام وعلي رأسها؛ إقامة حلقة سمك، التي من المقرر الانتهاء منها خلال عامين، مؤكدا أنها ستكون الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وكذلك تم البدء في مشروع الموقف الجديد "ميناء الإسكندرية البري" ومقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عامين.

وأضاف أنه حاليا يتم تنفيذ مشروع إنشاء تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، يتم من خلاله استصدار تراخيص البناء للتسهيل على المواطنين، فضلًا على نقل وكالة الخضر والفاكهة الى منطقة نجع العرب.