الصحة: نأمل في تطعيم كل الحالات الأولى بالرعاية من كورونا إبريل المقبل

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، على تصريحات منظمة الصحة العالمية التي ألمحت فيها عن انتهاء أزمة وباء كورونا نهاية إبريل المقبل بعد صدور اللقاحات، حيث قال "نرجو أنهم يكملوا على هذه الروح الإيجابية أثناء الحديث عن فيروس كورونا".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن نهاية هذا الوباء يكمن في لقاح واقي أو دواء شافي، "إن شاء الله سباق اللقاحات على أشده والكاسب الوحيد هو المواطن بإذن الله تعالى، مبسوط جدًا أن فيه كذا جهة في سباق شديدة لإنتاج اللقاحات".

وتابع: "إن شاء الله مرحلة الدراسات تنتهي خلال أسابيع قليلة، ثم مرحلة الإنتاج والتوزيع بإذن الله على شهر إبريل سيكون المواطنين اللي هما أولى بالرعاية يكونوا اطعموا، ولكن مُصر على أن انتهاء الجائحة تكمن في ظهور اللقاح الواقي من هذا الوباء إن شاء الله".

وعن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، قال حسني، إن صلاح مثله مثل أي مصري عندما اُصيب بفيروس كورونا وجد الجميع حوله، "زي ما أي حد هيحتاجني هيلاقيني، محمد صلاح كنا متواصلين معاه ديما في العلاج حتى لما سافر والنتيجة طلعت سلبية، أول واحد بلغني بالنتيجة هو، ده إنسان محترم".