عبدالرحمن أبو زهرة يحيي الذكرى الأولى لوفاة زوجته: تمنيت لو أني أراك

أحيا الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ذكرى وفاة زوجته الأولى، بكلمة رقيقة حانية، مؤكدا ازدياد حبه لها في قلبه رغم الرحيل.

وكتب أبو زهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لحب عمري، ورفيقة دربي، المرأة التي ازداد حبي لها خلال رحلة عمر حافلة بالذكريات، وحتى بعد رحيلها عن عالمنا، عام كامل لم يمر يوم فيه إلا وتذكرتك وتمنيت لو أني أراك هنا بجانبي، لا أستطيع أن أصف كم أثر غيابك في يا أطيب وأحن الخلق".

وترددت في يوليو الماضي، العديد من الأخبار عن تعرض الفنان عبدالرحمن أبو زهرة لأزمة صحية في الساحل الشمالي، وقالت مصادر لـ"الوطن"، إنّ الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كان بصدد إجراء لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات الفضائية الخاصة بالساحل الشمالي، بعد اتفاقه معهم على الظهور اليوم على الهواء مباشرة من منزله.

وأوضحت المصادر، أنّ فريق عمل البرنامج التلفزيوني اتجه للساحل الشمالي، وخلال تواصلهم مع الفنان هاتفيا وبعد وصولهم إلى الساحل الشمالي لم يرد على اتصالاتهم، وفوجئوا بأحد أفراد أسرته يبلغ فريق عمل البرنامج أنّ الفنان شعر بحالة من الإرهاق الشديد والتعب والدوار وفقدان التوازن، ما دفع أسرته للتوجه به لأحد مستشفيات الساحل الشمالي الشهيرة.

وتواصلت "الوطن" مع أفراد أسرته، إلا أنّ أحدا لم يرد، فتواصلت مع الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، الذي أكد في بداية الأمر أنّه لا يعرف شيئا عن الموضوع، وأنّه سيتواصل مع أسرة الفنان للاطمئنان عليه، ثم عاودنا الاتصال به.

وأكد أنّ الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، تعرض لوعكة صحية أثناء وجوده بمنزله، وأنّه كان يستعد للتوجه إلى الساحل الشمالي ولم يكن هناك عكس ما قالت أسرته لفريق عمل البرنامج، ما اضطر أسرته لإلغاء السفر ووضعه تحت الملاحظة، لحين استقرار حالته الصحية.