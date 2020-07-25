نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي بخير.. ووفاة والدتي أثرت فيه نفسيا

طمأن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، الجمهور على صحة والده الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، قائلًا: "هو تمام زي الفل وصحته كويسة ومفيش أي مشاكل، بس كان مرهق شوية وهو موجود حاليا في البيت، والحمد لله كويس".

وأضاف "أحمد" خلال اتصال هاتفي من فيينا، ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، "الوالد زي ما الناس كلها عارفة 86 سنة سُمعة طبيبة، عمره ما علمنا غير كل حاجة كويسة، وده رصيده الكبير أوي اللي عند الناس، من وأنا صغير لحد النهاردة عمري في حياتي ما روحت مكان حتى في أوروبا ويعرفوا إن ده والدي مش هتتخيلوا كمية الحب والاحترام اللي بشوفها والعرفان بالجميل".

وعلق على تفكير والده الاعتزال وغيابه خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: "الموضوع يتلخص في إننا كنا عاوزينه الفترة اللي فاتت يقعد في البيت عشان كورونا، رغم إن طبيعته نشيطه، والسبب التاني اللي قاله أكتر من مرة هي وفاة والدتي واللي حصلت آخر نوفمبر العام الماضي وده أثر عليه نفسيًا ومجتمعيًا".