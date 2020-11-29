مؤتمر حاشد بـ"جناين" السويس لتأييد تحالف مستقبل وطن والشعب الجمهوري

نظم اليوم، المئات من أهالي منطقة العمدة بحي الجناين، مؤتمر حاشد لتأييد مرشحي تحالف حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري، في انتخابات الإعادة لمجلس النواب بدائرة المحافظة الانتخابية.

وأعلن خلال المؤتمر أعضاء مجلس الشيوخ أحمد خشانة وسيد عبده وحافظ شوشة، تأييدهم لمرشح التحالف في انتخابات الإعادة، اللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن، وجمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهوري.

وألقى أهالي العمدة، كلمات عبروا من خلالها عن نزولهم يومي 7 و8 ديسمبر، والتصويت في انتخابات الإعادة، ودعم مرشحي التحالف.

وقال أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ، سترون نواب بالبرلمان بعد فوزهم، وهم حسن عيد وجمال عبيد، يؤدون دورهم البرلماني، كما يتمنى شعب السويس، وحاسبوني على ما أقول.

وأضاف خشانة، أننا نفذنا خطة عمل داخل جميع المحافظة، من اجل استكمال التطوير، وإنهاء أي مشاكل جودة، مؤكدا أن أعضاء بمجلس الشيوخ، وزملائهم في مجلس النواب، سيعملون للسويس، ومن أجل أهل السويس.

وقال جمال عبيد، مرشح حزب الشعب الجهوري، إننا واحد من أبناء القطاع الريفي، وأعلم ما يريد أن يراه أهلي القطاع الريفي، وأتعهد أمام الجميع، أننا سنعمل على تحقيق مطالبكم وتطوير القرى، داخل القطاع الريفي.

وأكد حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن، أن أهالي السويس يعلمون جيدا أنني عاش للسويس وأهلها، وطوال فترة عملي كنت بالشارع في كل مكان محافظة، وما أريده بالفعل هو خدمة شعب السويس داخل مجلس النواب وهو ما سنعمل علي تحقيقه.

وقام عدد من الأهالي، بالتأكيد خلال الكلمات، انه اختاروا مرشحي حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري بسبب تاريخ المرشحين النظيف، وسلوكهم الطيب، وانه لن يستطيع احد خادعهم لتغيير موقفهم وانهم ملتزمين بدعم وتأييد حسن عيد وجمال عبيد.