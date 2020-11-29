انتخابات "النواب": غياب مؤتمرات المرشحين ودعاية مكثفة على الإنترنت في "إعادة المرحلة الثانية"

لجأ مرشحو جولة الإعادة بالرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، إلى مواقع التواصل الاجتماعى، كبديل للمؤتمرات الانتخابية، وذلك فى ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، حيث كثّف المرشحون اللايفات والبث المباشر ومنشورات الدعاية الانتخابية لجذب الناخبين، أملاً فى الحصول على أصواتهم قبل أيام من بدء التصويت.

وفى الدقهلية، كثف مرشحو جولة الإعادة من الدعاية على «فيس بوك» من خلال صفحاتهم الرسمية، التى أنشأوها لهذا الغرض، وأصبحت تلك الصفحات وسيلة التواصل المباشر بينهم وبين أهالى دائرتهم.

واستخدم عدد من المرشحين صفحاتهم لمخاطبة أهالى الدائرة، منهم من ينفى وجود تحالفات، مع أى مرشح خلال الفترة الحالية، ومنهم من يؤكد أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وفتح المرشحون صفحاتهم للبث المباشر والتحدث مع أهالى الدائرة عن خططه وأحلامه، وللرد على الشبهات التى تحوم حوله أو التى يطلقها أنصار مرشحين آخرين ضدهم، كما هو الحال فى دائرتى «دكرنس وبلقاس»، حيث كثرت بهما الشائعات.

واختفت خلال جولة الإعادة إلى الآن المؤتمرات الكبرى والحاشدة، واكتفى المرشحون بجولات فى القرى، أو لعقد تحالفات مذاعة مع الخاسرين من الجولة الأولى، والغريب عدم اهتمام المرشحين باللافتات فى الشوارع، كما كان الحال فى الجولة الأولى، بل إن الظهور بلافتات فى الشوارع أصبح قليلاً للغاية.

وفاة أول نائب فى برلمان 2020 متأثراً بإصابته بالفيروس.. وانتخابات تكميلية بالدائرة

وفى القليوبية، نشط الفضاء الإلكترونى على صفحات التواصل الاجتماعى بدائرة القناطر وقليوب، التى يجرى فيها إعادة وحيدة بالمحافظة فى انتخابات مجلس النواب، حيث لجأ المرشحان على المقعد: درويش مرعى «مستقبل وطن»، وعزت كريم «مستقل»، للدعاية الإلكترونية للتغلب على موجه كورونا الثانية، فى ظل وفاة مرشح بالدائرة متأثراً بكورونا، وهو اللواء محمد إبراهيم، ولحقه أمس الأول نائب بالبرلمان الجديد عن بنها وكفر شكر الدكتور جمال حجاج، رئيس هيئة التأمين الصحى بالقليوبية، الذى فاز بانتخابات البرلمان الحالى كمرشح عن حزب «مستقبل وطن» بدائرة بنها وكفر شكر، وتوفى بكورونا، بعد توقف عضلة القلب وفشل محاولات الأطباء فى إنقاذه، وطبقاً لقانون مجلس النواب، سيتم إجراء انتخابات تكميلية على مقعد النائب الراحل لخلو المقعد.

وأعلنت حملة الدكتور النائب إبراهيم عويس «مستقبل وطن» الفائز بالدائرة نفسها من الجولة الأولى انضمامه لحملة مرشح الحزب فى الإعادة درويش مرعى واستكمال جولة الإعادة بمساندة النائب الفائز.

وشهدت الدائرة تحركات حثيثة من المرشحين على صفحات التواصل الاجتماعى فى طلب التأييد والدعم، ووجه مرشح حزب «مستقبل وطن» درويش مرعى رسالة إلى الناخبين طالبهم فيها باستكمال مسيرة دعمه والوقوف بجواره فى جولة الإعادة، فيما أعلن مرشحا «مستقبل وطن» الفائزان بالمقعدين الآخرين للدائرة وهما النائبان عادل عامر والدكتور إبراهيم عويس تأييدهما لزميلهما فى ترشيح الحزب خلال مرحلة الإعادة.

ولجأ عدد من المرشحين المستقلين فى كفر الشيخ إلى استخدام الدعاية الانتخابية عن طريق الإنترنت، لتقليل الجولات والاجتماعات وجذب الناخبين والحصول على دعمهم.

وفى الدائرة الأولى، التى تضم مركزى كفر الشيخ وقلين، يعتمد المرشحون المستقلون أحمد طنطاوى، النائب الحالى، وباسم حجازى، وياسر منير ومراد القطان، على صفحات «فيس بوك»، فضلاً عن «جلسات المقاهى»، واللقاءات السريعة بمختلف الأماكن المفتوحة فى الدعاية الانتخابية، حيث أنشأ عدد منهم صفحات على «فيس بوك»، لنشر الفعاليات واللقاءات التى تجرى بينهم وبين المواطنين، فيما نشر المرشحون المستقلون صوراً وفيديوهات على صفحاتهم الانتخابية.

وفى جنوب سيناء، نظم حزب «مستقبل وطن» حملة لطرق الأبواب للترويج لنفسه ودعوة الناخبين للمشاركة يوم التصويت، وقام الحزب بالاستعانة بسيدات ورجال لعمل مجموعات للمرور على الشقق والوحدات السكنية وزيارة الوديان والتجمعات البدوية، لضمان كسب أصواتهم فى جولة الإعادة المقرّرة الأسبوع المقبل بالداخل. وتضم الدائرة الثانية مدن الطور وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر.

واحتفل النائب السيد عوض، الفائز على مقعد القائمة الوطنية من أجل مصر، بإقامة «فدو» فى مدينة رأس سدر مسقط رأسه، وهى عادة بدوية قديمة يتبعها أبناء سيناء منذ مئات السنين، وتتوارثها الأجيال، ولم تنقطع، وهى عبارة عن نذر أو هدية يقوم صاحبها بدعوة كل أصدقائه وذويه والمقيمين للاحتفال معه بالمناسبة التى تكون عنده. وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة حداد على روحى شهيدى جنوب سيناء النقيب محمود عطية، والأمين مجدى حرحش، اللذين استُشهدا الأحد الماضى برصاص مجهولين، ثم تلاوة القرآن الكريم وكلمة لعدد من مشايخ وعقلاء جنوب سيناء وأهالى المحافظة.