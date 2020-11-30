بورصة الدواجن اليوم الاثنين 30-11-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارا على مدار أكثر من أسبوعين، وفقًا لما صرح به الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء إلى 18 جنيها من المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم وفقًا للغرفة التجارية

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية في حديثه لـ"الوطن" إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء شهد استقرارا على مدار أسبوعين متواصلين، حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء تسليم المزرعة نحو 18جنيها في حين يصل سعرها للمستهلك إلى 23 جنيها بحسب المنطقة وتكاليف النقل على التاجر.

وأوضح رئيس الشعبة أن التضارب بين الأسعار المعلنة والمتداولة يضر بمصلحة المستهلك، مشيرا إلى أن السياحة كان لها دور كبير في انتعاش بورصة الدواجن.

وأضاف أن أسعار كرتونة البيض 24 جنيها من المزرعة ويتراوح سعرها للمستهلك في المحلات والسوبر ماركت ما بين 29 و30 جنيها.

إنتاج مصر من الدواجن

تنتج مصر سنويا ما يقرب من 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، وذلك وفقا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة.

وناشد "عبدالعزيز" الدولة بضرورة إنشاء بورصة للدواجن، للسيطرة على السوق، ووضع الآليات التي تضمن الأسعار العادلة للمستهلك والمربي، مؤكدا ضرورة انتباه الدولة لمنع تداول الدواجن الحية، والوقوف على التكلفة الفعلية للمنتج، لوضع سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج التجار من السوق، فاستمرار الأسعار على تلك الوتيرة يتسبب في خسائر فادحة للتجار، تجعلهم غير قادرين على المضاربة بالسوق.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعلق رئيس الشعبة على توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نظرا لعدم إمكانية توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة القوة الشرائية، حيث إن هذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وأشار "السيد" إلى أن استقرار الأسعار ليس في مصلحة المربي وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أن السوق سيشهد خروج العديد من التجار خلال الفترة المقبلة، اذا استمرت الأسعار على تلك الوتيرة، لافتا إلى أن السعر العادل للمربي، يعادل 24 جنيها، حيث تبلغ التكلفة الفعلية ما يقرب من 22 جنيها.